עוגת שיש ( Gemini אילוסטרציה )

אחרי שעות ארוכות של צום יום הכיפורים, הגוף מחפש נחמה מתוקה ומזינה. לצד כוס התה הראשונה או הקפה החם, אין כמו עוגת שיש ביתית שמפיצה ריח של בית ומחזירה את המשפחה לשגרה בעדינות. עוגה זו אינה כבדה מדי, אינה דורשת טכניקות מורכבות, והכי חשוב – היא מוכנה תוך 10 דקות עבודה אקטיבית.

בניגוד למה שחושבים רבים, הסוד לעוגת שיש מושלמת אינו טמון רק ברשימת המרכיבים, אלא בדרך שבה מערבבים אותם. הטעות הנפוצה ביותר היא ערבוב יתר של הקמח, שיוצר רשת גלוטן דחוסה והופך את העוגה לקשיחה. המפתח הוא הפרדה ברורה בין שלבי הערבוב: הקצפה נמרצת של הביצים והסוכר בתחילה, ומעבר לערבוב עדין וקצר ברגע שהקמח נכנס לתמונה. הטריק לחלק השוקולד המושלם נקודה נוספת שעושה את ההבדל: דילול הקקאו במעט מים חמים לפני איחודו עם הבלילה. פעולה פשוטה זו מבטיחה מרקם אחיד ללא גושים, ומונעת מהחלק השוקולדי להתייבש בתנור. התוצאה היא עוגה עם דוגמת שיש עשירה ומרקם רך במיוחד. המרכיבים הכמויות מתאימות לשתי תבניות אינגליש קייק סטנדרטיות או לתבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ: 4 ביצים גדולות (גודל L) בטמפרטורת החדר

כוס אחת סוכר לבן (200 גרם)

3/4 כוס שמן קנולה או חמניות (180 מ"ל)

3/4 כוס נוזלים – מיץ תפוזים לפרווה, חלב או מים (180 מ"ל)

כפית תמצית וניל איכותית

2 כוסות קמח תפוח מאליו (280 גרם), או לחלופין קמח רגיל עם שקית אבקת אפייה

2 כפות גדושות אבקת קקאו מנופה

3 כפות מים חמים לפתיחת הקקאו שלבי ההכנה הכנת סביבת העבודה: מחממים תנור מראש ל-170 מעלות במצב טורבו או חום עליון-תחתון, ומשמנים היטב את התבניות. בסיס הרטובים: בקערה גדולה, טורפים את הביצים והסוכר במשך כשתי דקות עד לקבלת תערובת תפוחה ובהירה. מוסיפים בהדרגה את השמן, הנוזל שנבחר ותמצית הווניל, וטורפים עד לאיחוד מלא.

עוגת שיש ( Gemini אילוסטרציה )

איחוד היבשים: מנפים פנימה את הקמח ואבקת האפייה (אם משתמשים בה). בעזרת מטרפה או מרית, מערבבים בתנועות קיפול קלות רק עד שהקמח נטמע בתערובת והיא הופכת חלקה.

יצירת חלק השוקולד: מעבירים כשליש מהבלילה לקערה נפרדת. בקערית קטנה מערבבים את הקקאו עם המים החמים עד לקבלת משחה חלקה, ומאחדים אותה עם שליש הבלילה שבודדנו.

טכניקת המריחה: יוצקים את הבלילה הבהירה באופן שווה לתוך התבניות. מעליה יוצקים את בלילת השוקולד. לוקחים סכין גדולה או שיפוד, ומעבירים בתנועות זיגזג קלות לאורך ולרוחב התבנית ליצירת דוגמת שיש עשירה.

אפייה: מכניסים למרכז התנור לאפייה של 35-40 דקות. העוגה מוכנה כאשר קיסם שננעץ במרכזה יוצא יבש עם פירורים לחים.

טיפים לאחסון והגשה

לתחושת רעננות מירבית, מומלץ לצנן את העוגה לחלוטין לפני הפריסה. עוגה זו נשמרת מצוין כשהיא עטופה היטב בטמפרטורת החדר עד ארבעה ימים, ונותרת רכה וטעימה בדיוק כמו ברגע שיצאה מהתנור. אפשר להגיש אותה כפי שהיא, או לפזר מעל אבקת סוכר לקישוט עדין.

עוגת השיש הקלאסית הזו היא בדיוק מה שהמשפחה צריכה אחרי צום ממושך – פשוטה, ביתית ומנחמת. בתאבון!