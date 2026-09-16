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הרבנות הראשית לישראל

פורסמו מועדי חשון של מבחני ההסמכה לרבנות

הרבנות הראשית לישראל מפרסמת את התאריכים למבחני ההסמכה לרבנות, החל מראש חודש חשוון למשך שבועיים. כל המבחנים יתקיימו בבנייני האומה בירושלים

16:37
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נבחנים במחבני הרבנות. ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

הרבנות הראשית לישראל מפרסמת את מועדי הבחירות הקרובות להסכמה לרבנות.

כמו בשנים האחרונות, הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בחלוקה לנושאים כשבכל יום יתקיים יום בחינה לנושא אחר. בסך הכל ייבחנו במועד הקרוב 5,746 נבחנים.

תאריכי הבחינות לרבנות (ללא)

12.10.2026 | א׳ בחשוון תשפ״ז: משגיחי כשרות, מקצועות השובי״ם: שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, מנקר וראש צוות וכן בחינות הרבנים הצבאיים.

13.10.2026 | ב׳ בחשוון תשפ״ז: – חופה וקידושין.

14.10.2026 | ג׳ בחשוון תשפ״ז: נידה, תפילה וברכות.

15.10.2026 | ד׳ בחשוון תשפ״ז: מצוות התלויות בארץ, מקוואות.

25.10.2026 | י״ד בחשוון תשפ״ז: שבת, מילה וגירות, רב קהילה בתפוצות א׳ ו־ב׳.

29.10.2026 | י״ח בחשוון תשפ״ז: – איסור והיתר.

1.11.2026 | כ״א בחשוון תשפ״ז: עירובין.

4.11.2026 | כ״ד בחשוון תשפ״ז: חגים; שמחות, פסח, יום טוב וחול המועד.

ברבנות אומרים כי פרטי השיבוץ לכיתות השונות ביום הבחינה, יישלח לכל נבחן בנפרד, מיד לאחר יום הכיפורים.

מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד.

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