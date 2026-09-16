ועדת הבחירות: אלו הרשימות שעלולות להיפסל

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תפתח בשבוע הבא את הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה־26. הדיונים יתקיימו בראשות יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, בהתאם לסעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת.

הדיונים ייפרסו על פני יומיים. ב־23 בספטמבר הם יחלו בשעה 9:00 בבוקר ויימשכו עד 20:30 בערב. למחרת, 24 בספטמבר, הדיונים ייערכו מהשעה 9:00 ועד 17:00.

במוקד הדיונים יעמדו שלוש בקשות שונות לפסילת רשימת רע"ם. הבקשות הוגשו מטעם עוצמה יהודית, הליכוד ופורום בוחרים בחיים.

מנגד, בפני הוועדה הוגשו שתי בקשות לפסילת רשימת עוצמה יהודית. אחת מהן הוגשה בידי זולת, לשוויון וזכויות אדם, והשנייה בידי הדמוקרטים מיסודה של תנועת העבודה.

עוצמה יהודית הגישה גם בקשה לפסילת רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, וכן בקשה נפרדת לפסילת סאמי אבו שחאדה.

בקשה נוספת שהגישה זולת עוסקת בפסילת רשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין. מפלגת אורות השחר, המפלגה של כולם, הגישה בקשה לפסילת בל"ד.

הליכוד הגיש בקשה לפסילת הרשימה המשותפת ועופר כסיף. בכך נכללות בבקשות שיובאו בפני הוועדה רשימות ומועמדים ממפלגות שונות המתמודדות בבחירות לכנסת ה־26.

הדיונים יועברו בפול של ערוץ הכנסת ובשידור חי בפלטפורמות של ועדת הבחירות המרכזית. הוועדה ציינה כי מידע מלא על בקשות הפסילה נמצא באתר שלה.

עוד נמסר כי הגעת צוותי תקשורת לסיקור הדיונים מחייבת תיאום מראש עם דוברות ועדת הבחירות, לרבות צוותים המחזיקים בהיתר קבוע. פרטי ההגעה והכניסה יימסרו במסגרת התיאום.