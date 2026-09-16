עיתונאי ופאנליסט תוכנית "הפטריוטים", איתמר פליישמן, מעניק הצצה יוצאת דופן וגלויה במיוחד אל מאחורי הקלעים של מעמדו בתקשורת. במסגרת תוכנית הראיונות של עמרי אסנהיים שתשודר ביום חמישי הקרוב בערוץ 13, שיתף פליישמן בתחושות הכבדות המלוות אותו לאחר חלק מהשידורים ובתגובות שהוא סופג ברשתות החברתיות.

במהלך הראיון שאל אסנהיים ישירות את פליישמן: "יש פעמים שאתה חוזר הביתה ואתה נגעל מעצמך?".

פליישמן לא היסס והשיב בכנות: "כן בטח. ברור, מה זאת אומרת, אין שאלה. הידיים שלך כל הזמן בבוץ. אין מנוס מזה שהבוץ יפגע בך ואתה גורם לזה, יש ימים כאלה".

בהמשך השיחה תהה אסנהיים כיצד נראים הרגעים שאחרי הירידה מהשידור: "אתה מסיים את השידור, מוריד את האיפור, נכנס למיטה ואז?".