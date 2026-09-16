מהיום: כללי פלסטיק חדשים נכנסים לתוקף בישראל

בקבוקי שתייה, קופסאות מזון, כלי פלסטיק רב־פעמיים ואריזות שבאות במגע עם אוכל נמצאים מהיום תחת שלב חדש בדרישות התקינה בישראל.

תקופת מעבר של 18 חודשים הסתיימה היום, 16 בספטמבר, עבור חלק מהדרישות האירופיות שאומצו בישראל במסגרת מסלול "מה שטוב לאירופה". הכללים נוגעים למוצרים שמיובאים או מיוצרים לפי מסלול האסדרה האירופי.

השינוי אינו אומר שכל מוצר פלסטיק שכבר נמצא בחנות יורד מהמדף. משרד הכלכלה קבע שמוצרים ששווקו לראשונה בישראל או באירופה לפני 16 בספטמבר 2026 רשאים להמשיך להימכר עד גמר המלאי.

מה משתנה מהיום?

אחד השינויים המרכזיים נוגע לאיכות חומרי הגלם. הדרישות החדשות קובעות סטנדרט מחמיר יותר של טוהר לחומרים המשמשים לייצור פלסטיק שבא במגע עם מזון. הכללים מתייחסים גם לפלסטיק חדש וגם לפלסטיק ממוחזר.

היצרנים והיבואנים נדרשים להתייחס גם לחומרים שלא הוספו בכוונה למוצר, למשל תוצרי פירוק, זיהומים או חומרים שנוצרים בתהליך הייצור. במקרים הרלוונטיים נדרשים זיהוי של אותם חומרים, הערכת סיכון והוכחה שהמוצר בטוח למגע עם מזון.

גם קופסאות רב־פעמיות נכנסות לתמונה

הדרישות החדשות נוגעות גם למוצרי פלסטיק שנועדו לשימוש חוזר.

יצרנים של מוצרים רב־פעמיים נדרשים לספק הוראות שימוש ואזהרות לצרכן הנוגעות להתבלות המוצר. בין הדוגמאות שמציג משרד הכלכלה נמצאים סדקים ושינוי בצבע.

עבור הצרכן המשמעות מעשית. קופסת אוכל, בקבוק או כלי רב־פעמי אינם מיועדים בהכרח לשימוש ללא הגבלת זמן. סימני בלאי מקבלים משמעות גם מבחינת בטיחות החומר.

ומה לגבי BPA?

החמרה נוספת שכבר נכנסה למסלול האירופי נוגעת לביספנול A, המוכר בשם BPA.

משרד הכלכלה מציין כי האיחוד האירופי החמיר את המגבלות בעקבות הערכת סיכון מעודכנת. בין היתר נקבע איסור על שימוש ב־BPA בייצור מוצרים שבאים במגע עם מזון, לרבות אריזות פלסטיק וציפויים פנימיים מסוימים של פחיות שימורים.

לדרישה הזאת נקבע לוח זמנים אחר. תקופת המעבר המרכזית הסתיימה כבר ב־20 ביולי 2026. מוצרים שנכנסו לשוק לפני אותו מועד רשאים להישאר על המדפים ולהימכר עד 20 בינואר 2029 לכל המאוחר, בהתאם לכללים שנקבעו. מסמך משרד הכלכלה

לא כל מוצר פלסטיק בישראל מושפע

כאן נמצא הפרט שקל לפספס. משרד הכלכלה מדגיש שהדרישות שמתעדכנות היום רלוונטיות למוצרים שמיובאים או מיוצרים במסגרת מסלול האסדרות האירופיות.

לכן אין משמעות הדבר שכל קופסה, בקבוק או כלי פלסטיק בישראל עברו היום שינוי בתקינה. הדרישות חלות בהתאם למסלול שבו המוצר משווק ולרגולציה שחלה עליו.

אז למה מוצרים ישנים נשארים בחנויות?

הרגולציה כוללת תקופת מעבר כדי למנוע השלכה מיידית של מלאי שכבר שווק כדין.

מוצר שנכנס לשוק לפני המועד שנקבע רשאי להמשיך להימכר עד שהמלאי נגמר, בהתאם לסוג הדרישה ולמועד המעבר שלה.

לכן צרכנים לא צפויים לראות החלפה של כל מדפי כלי הפלסטיק ביום אחד. השינוי ייכנס בהדרגה ככל שמלאי ישן ייגמר ומוצרים חדשים ייכנסו לשוק.

מה כדאי לבדוק בבית?

משרד הכלכלה מדגיש במסגרת הדרישות החדשות את החשיבות של בלאי במוצרים רב־פעמיים.

אם קופסת פלסטיק או בקבוק רב־פעמי מציגים סדקים, שינוי בצבע או סימנים אחרים של התיישנות החומר, כדאי לבדוק את הוראות היצרן ולבחון החלפה.

במיוחד במוצרים שנחשפים שוב ושוב לחום, שטיפה ושימוש ממושך, כדאי לשים לב למצב הפיזי ולא להסתפק במראה הכללי.

התאריך שכדאי לזכור הוא היום

16 בספטמבר 2026 מסמן את סיום תקופת המעבר עבור דרישות חדשות הנוגעות לטוהר החומרים, פלסטיק ממוחזר ומוצרים רב־פעמיים במסלול האירופי.

השינוי לא מרוקן את המדפים ולא הופך מוצר שנרכש אתמול לבלתי תקין. הוא קובע רף חדש למוצרים חדשים שנכנסים לשוק במסגרת המסלול הרלוונטי.

עבור הצרכן, המשמעות תופיע בהדרגה באריזות, בהוראות ובמוצרים חדשים שיגיעו למדפים בחודשים הקרובים.