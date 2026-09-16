טסים לתאילנד? מהשבוע קיצרו לישראלים את השהייה

ישראלים שמתכננים חופשה ארוכה בתאילנד צריכים להכיר כלל חדש שכבר נכנס לתוקף. החל מיום שלישי, 15 בספטמבר 2026, תקופת הכניסה לתאילנד ללא ויזה לבעלי דרכון ישראלי התקצרה מ־60 יום ל־30 יום.

משרד החוץ התאילנדי אישר כי ההסדר החדש פורסם ברשומות הרשמיות בסוף אוגוסט ונכנס לתוקף השבוע. ישראל נשארה ברשימת המדינות שאזרחיהן מקבלים פטור מוויזה, אך משך השהייה במסגרת הפטור קוצר בחצי.

מתכננים חודש וחצי בתאילנד? שימו לב

עד השבוע, ישראלי שנכנס לתאילנד במסגרת הפטור קיבל תקופת שהייה של עד 60 יום. כעת ברירת המחדל בכניסה היא עד 30 יום.

עבור חופשה של שבועיים או שלושה השינוי כמעט אינו מורגש. מי שמתכנן טיול של חמישה שבועות, חודשיים או תקופה ארוכה יותר צריך להתייחס לכללים החדשים עוד לפני הטיסה.

ההסדר חל על כניסות שבוצעו מ־15 בספטמבר ואילך. השגרירות התאילנדית בתל אביב פרסמה את העדכון והבהירה שישראל נכללת ברשימת 60 המדינות והטריטוריות הזכאיות לפטור החדש.

כבר נמצאים בתאילנד? התקופה לא מתקצרת

יש גם פרט חשוב למי שכבר נמצא בחופשה. מי שנכנס לתאילנד לפני 15 בספטמבר במסגרת ההסדר הקודם אינו מאבד את מספר הימים שכבר אושר לו. משרד החוץ התאילנדי הודיע שהמטיילים האלה רשאים להישאר עד לתאריך שנרשם בחותמת הכניסה בדרכון.

כלומר, מי שנכנס ב־14 בספטמבר וקיבל אישור שהייה לפי ההסדר הקודם אינו נדרש לצאת לאחר 30 יום בגלל הכללים החדשים.

רוצים להישאר יותר מ־30 יום?

לפי המידע הרשמי של שגרירויות תאילנד, מי שנכנס במסגרת הפטור רשאי לבקש הארכת שהייה של עד 30 יום נוספים.

האישור אינו אוטומטי. ההחלטה נמצאת בידי רשויות ההגירה התאילנדיות ונבחנת בהתאם לכללים ולנסיבות הבקשה.

לכן מי שמתכנן מראש שהייה ארוכה אינו צריך להניח שהארכה תאושר. במסלול כזה כדאי לבדוק מראש גם את סוגי הוויזות שמתאימים לאורך ולמטרת השהייה.

למה תאילנד קיצרה את התקופה?

ממשלת תאילנד החליטה לבטל את מסלול הפטור בן 60 הימים ולארגן מחדש את מדיניות הכניסה למדינה.

משרד החוץ התאילנדי מנה כמה שיקולים להחלטה, ובהם ביטחון לאומי, אינטרסים כלכליים ותיירותיים, הדדיות בין מדינות וצמצום חפיפה בין מסלולי פטור שונים. הרשויות ציינו גם את הרחבת מערכת הוויזה המקוונת.

במסגרת העדכון נקבע מסלול של עד 30 יום עבור אזרחי 60 מדינות וטריטוריות. ישראל מופיעה במפורש ברשימה.

יש עוד דרישות שכדאי להכיר

הפטור מוויזה אינו אומר שאין תנאי כניסה. לפי שגרירות תאילנד, נוסע שנכנס במסגרת הפטור צריך לעמוד בדרישות ההגירה במדינה. הרשויות רשאיות לבקש הוכחה לכרטיס יציאה מתאילנד ואמצעים כספיים מספיקים לתקופת השהייה.

במידע שמפרסמות שגרירויות תאילנד מופיע סכום של 20 אלף באט לאדם או 40 אלף באט למשפחה כהוכחת אמצעים כספיים. דרכון תקף ופרטי הנסיעה נשארים חלק מתנאי הכניסה.

הטעות שעלולה להרוס טיול ארוך

מטייל שכבר הזמין 45 או 60 לילות בתאילנד לפי הכללים הישנים עלול להגיע למדינה ולגלות שחותמת הכניסה שלו מסתיימת הרבה לפני מועד הטיסה חזרה.

לכן כדאי לבדוק שלושה תאריכים לפני הנסיעה: יום הכניסה לתאילנד, היום האחרון שמותר לשהות במדינה ומועד הטיסה חזרה.

מי שהזמין טיסה לאחר היום ה־30 צריך לתכנן מראש את המשך השהייה באמצעות הארכה מאושרת, ויזה מתאימה או מסלול חוקי אחר.

השינוי כבר בתוקף

הכללים אינם תוכנית עתידית. הם נכנסו לתוקף ב־15 בספטמבר 2026.

עבור הישראלי הממוצע שיוצא לחופשה של שבוע או שבועיים, כמעט דבר לא השתנה. עבור מטיילים לתקופות ארוכות, משפחות שיוצאות לחודש ומעלה וישראלים שמבלים חלק משמעותי מהשנה בתאילנד, המספר החדש שצריך לזכור הוא 30.

לפני שסוגרים מלונות וטיסה חזרה לתאריך רחוק, כדאי לוודא שכל ימי החופשה מכוסים במסגרת אישור השהייה.