ג'יי קיי רולינג חוטפת: "תמיכה בהארי פוטר היא כמו תמיכה ברצח עם"

לילי וצ'אובסקי, הבימאית המוערכת של סרטי "מטריקס" ו"וונדטה", עוררה סערה כשהשוותה בראיון ל-Variety את התמיכה בזיכיון "הארי פוטר" לתמיכה ברצח עם נגד טרנסג'נדרים. הדברים נאמרו ברקע המחאה סביב סדרת "הארי פוטר" החדשה של HBO, שבה מעורבת הסופרת ג'יי. קיי. רולינג כמפיקה בפועל.

"רולינג מממנת רצח עם של טרנסים, נקודה", אמרה וצ'אובסקי, שהזדהתה כאישה טרנסג'נדרית. "אם אתם תומכים בהארי פוטר, חלק מהכסף שלכם הולך למימון חקיקה נגד טרנסים בעולם. זה כמו להחרים את טסלה אם מתנגדים לאילון מאסק. ההנאה שלכם מהתקשורת הזו היא תמיכה בהשמדה שלי". הבימאית אף הרחיקה לכת וכינתה את גורמי המאבק נגד הקהילה הטרנסית "נאצים ממש".

מנגד, סוכנה של רולינג, ניל בלייר, פרסם תגובה חריפה ב-Entertainment Weekly. בלייר דחה על הסף את הטענות והבהיר כי "קרן הנשים" שהקימה רולינג נועדה לסייע לנשים להגן על זכויותיהן המשפטיות בבריטניה, ולא לפגוע בזכויות טרנסג'נדרים.

"אנשים חופשיים לא להסכים עם דעותיה", מסר בלייר. "אך טענות דיבה חמורות כאלה, תוך שימוש מקומם באזכור הנאצים וברצח העם שהם ביצעו, הן מומצאות לחלוטין ואינן מבוססות על שום ראיה".