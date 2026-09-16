מפתיע: כך בחרה ירדנה ארזי לחגוג את יום הולדתה ה-75

ירדנה ארזי תחגוג בקרוב יום הולדת 75, ואת המאורע היא בחרה לציין במקום המזוהה איתה יותר מכול - על הבמה. במסגרת פסטיבל ראשון לציון תעלה הזמרת מופע חגיגי וחד-פעמי, שאליו יצטרפו חמש מהקומיקאיות המוכרות בישראל.

חמש קומיקאיות על במה אחת

המופע, שנקרא "75 זה לא צחוק", ישלב בין השירים האהובים של ארזי לבין הומור וסיפורים מתחנות שונות בקריירה הארוכה שלה.

לצדה יעלו על הבמה מיקי קם, רותם אבוהב, עלמה זק, חנה לסלאו ואודיה קורן. החיבור המסקרן בין הזמרת לקומיקאיות צפוי להעניק לשירים המוכרים ולרגעים מחייה זווית חדשה ומשעשעת.

מדובר בהפקת מקור שנוצרה במיוחד עבור הפסטיבל ותעלה פעם אחת בלבד. המופע יתקיים ביום ראשון, 27 בספטמבר, בשעה 20:30 בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון.

חגיגה של מוזיקה והומור

במהלך הערב תבצע ארזי את השירים הבולטים שליוו את הקריירה שלה לאורך השנים, לצד רגעים בלתי נשכחים וסיפורים מאחורי הקלעים. אל כל אלה יצטרפו קטעים קומיים בהשתתפות האורחות.

המופע יתקיים כחלק מפסטיבל ראשון לציון, שבמסגרתו יופיעו גם עמיר בניון, ניסים סרוסי, הראל סקעת, גלי עטרי ואמנים נוספים.