אביב גפן במתקפה בעקבות הסרט "נז"א": "משפחות שלמות שנשחטו"

הסערה סביב סרטם התיעודי של יובל אברהם ורחל שור, "נז"א", עולה מדרגה. הזמר והיוצר אביב גפן יצא היום (רביעי) במתקפה חריפה ברשתות החברתיות נגד הבמאי והעיתונאי הישראלי יובל אברהם.

בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, התייחס גפן למחיר הכבד ששילמו אזרחים וחיילים מאז אירועי ה-7 באוקטובר, והציג עמדה נוקבת מול הביקורת המוטחת במערכת הביטחון ומהדהדת בפסטיבלים נחשבים בעולם.

"שרתי על קברים של משפחות שלמות שנשחטו, וחיילים שמתו בגלל ששמרו על טוהר הנשק", כתב גפן בחריפות. "הם כבר לא יזכו למחוא כפיים לסרט של יובל אברהם. מצאו אותם בידיים קשורות", פרסם גפן בסטורי שלו.

התבטאותו של גפן מצטרפת לשרשרת תגובות וסערה ציבורית נרחבת בישראל סביב הסרט שזכה בפסטיבל ונציה.

גפן, שנחשב בעבר לאחד מקולות המחאה הבולטים בישראל, מציג בשנים האחרונות ובפרט מאז פרוץ המלחמה עמדה פטריוטית ומחבקת כלפי הלוחמים והמשפחות השכולות, כשהוא מופיע ללא הפסקה בבסיסים, בהלוויות ובימי זיכרון.