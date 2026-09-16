עדן הראל חושפת: "ניסיתי ללחוץ עליו - והוא התרחק"

עדן הראל רגילה לדבר בפתיחות על מסע החזרה בתשובה שעברה, אבל בפרק החדש של הפודקאסט שלה היא נגעה בנושא שמעסיק הורים דתיים רבים: עד כמה נכון לכוון את הילדים למסלול אמוני - ומה קורה כשהרצון של ההורים פוגש בחירה אחרת של הילד.

בפרק של "דיבורים מגן עדן", שבו אירחה את קרן אגם, שיתפה הראל בסיפורים מחייה כאישה מאמינה וכאם. במהלך השיחה היא סיפרה גם על הניסיון שלה להוביל את אחד מבניה לישיבת בני עקיבא – ועל התוצאה שהפתיעה אותה.

"ניסיתי ללחוץ" - והוא דווקא התרחק

לדברי הראל, דווקא במקרה שבו ניסתה לכוון את בנה באופן ברור למסגרת דתית, הדברים התפתחו אחרת מכפי שקיוותה. היא סיפרה כי הפעילה עליו לחץ ללכת לישיבה, אך שם הוא דווקא נחלש מבחינה דתית והתרחק מהמסלול שרצתה עבורו.

החוויה הזאת, לדבריה, גרמה לה להתבונן מחדש בדרך שבה הורים מנסים להעביר לילדיהם אמונה וערכים – ולהבין שלא תמיד לחץ מוביל לתוצאה הרצויה.

אצל הבן הבכור קרה בדיוק ההפך

ביחס לבנה הבכור, סיפרה הראל, היא נהגה אחרת והעניקה לו מרחב גדול יותר לבחור את דרכו. דווקא הוא החליט בהמשך להתחזק מבחינה דתית והפך, כהגדרתה, ל"אולטרדוס חרדי".

הפער בין שני הבנים המחיש עבורה עד כמה הדרך של כל ילד היא אישית, וכי גם בבית דתי לא קיימת נוסחה אחת שתבטיח כיצד ייראו הבחירות האמוניות שלהם בעתיד.

"אם אנשים יראו - אוי ואבוי"

במהלך הפרק התייחסה הראל גם לחברות הקרובה שלה עם איה קרמרמן, שעברה אף היא תהליך של חזרה בתשובה. השתיים מזוהות כיום עם אורח חיים דתי, אך הראל סיפרה בחיוך כי השיחות הפרטיות ביניהן משוחררות בהרבה מהתדמית שהציבור מכיר.

"אם אנשים יראו - אוי ואבוי", התבדחה הראל כשדיברה על הקשר ביניהן ועל הפער שבין הדמות הציבורית לבין החיים שמאחורי הקלעים.