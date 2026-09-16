יש לכם כסף באלטשולר שחם? העסקה שמשפיעה על כ-2 מיליון חוסכים

אם יש לכם קרן השתלמות, קופת גמל או פנסיה באלטשולר שחם, העסקה הגדולה שנחתמה השבוע נוגעת גם אליכם. גילעד אלטשולר וקלמן שחם נפרדים מהשליטה בחברת הגמל והפנסיה, ווישור גלובלטק רוכשת 45% מהמניות תמורת כ־800 מיליון שקל, והמנכ"ל יאיר לוינשטיין רוכש 10% נוספים תמורת כ־180 מיליון שקל.

החברה שנמכרת מנהלת כ־112 מיליארד שקל בפעילות שנכללת בעסקה, ולפי כלכליסט השינוי נוגע לכשני מיליון חוסכים. הבוקר, 16 בספטמבר, סיפר אמיל וינשל, ממייסדי ווישור, כי חיזר אחרי אלטשולר שחם במשך כשנתיים וכי מבחינתו הרכישה נועדה להפוך את הקבוצה לשחקנית גדולה בתחומי הביטוח והפיננסים.

השם אלטשולר שחם בדרך להיעלם

אחד השינויים שהלקוחות יראו בעיניים יהיה בשם. וינשל אמר הבוקר כי הקבוצה מחויבת להחליף את שם החברה בתוך 18 חודשים. המשמעות היא שמותג אלטשולר שחם, שמלווה את שוק החיסכון הישראלי במשך שנים, צפוי להיעלם מפעילות הגמל והפנסיה לאחר השלמת העסקה.

בית ההשקעות הפרטי של גילעד אלטשולר וקלמן שחם ימשיך לפעול בתחומים אחרים, ובהם קרנות נאמנות וניהול השקעות. פעילות הגמל והפנסיה שנמכרה תעבור לבעלות החדשה ותפעל תחת שם אחר.

ומה קורה לכסף שכבר חסכתם?

הנקודה החשובה ביותר לחוסכים היא שהכסף בקופה אינו שייך לבעלי המניות של החברה המנהלת.

לפי כלכליסט, שינוי הבעלות אינו משיכה של כספי החוסכים, אינו העברה שלהם לחשבון אחר ואינו מכירה של החיסכון. הכספים נשארים בקופות ובמסלולים שבהם הם מנוהלים.

גם מסלול ההשקעה אינו משתנה אוטומטית בעקבות העסקה. לקוח במסלול כללי, מנייתי או מסלול אחר אינו מועבר למסלול חדש בשל החלפת בעלי השליטה.

האם דמי הניהול יעלו?

גם כאן אין שינוי אוטומטי. התנאים הקיימים של החוסכים אינם מתבטלים בשל המכירה, והחלפת בעלי השליטה אינה מאפשרת לחברה לבטל באופן שרירותי הנחות שניתנו ללקוחות. לפי נתוני גמלנט שהובאו בכלכליסט, דמי הניהול הממוצעים מהצבירה באלטשולר שחם עומדים על כ־0.59%.

בטווח הארוך ההנהלה החדשה תקבע את המדיניות המסחרית שלה, ולכן כדאי לעקוב אחר הודעות שיישלחו ללקוחות. שינוי בדמי ניהול כפוף לכללים ולהסכמים שחלים על כל חוסך.

מי ינהל את ההשקעות?

גילעד אלטשולר היה מזוהה במשך שנים עם מדיניות ההשקעות של החברה, אבל מעורבותו כבר הצטמצמה. במקביל נבנתה בחברה שדרת ניהול השקעות חדשה.

לאה פרמינגר מונתה למנהלת מערך ההשקעות בגמל ובפנסיה. לצדה פועלים מנהלים בתחומי מניות בישראל ובחו"ל, אג"ח, מט"ח ונגזרים.

וינשל התייחס היום גם לביצועים החלשים שרשמה החברה בתקופות קודמות. לדבריו, השקעות במשקל גבוה בסין ובארצות הברית פגעו בביצועים והובילו לעזיבת חוסכים. הוא הציג את הרכישה כהזדמנות לבצע רענון בניהול החברה.

ומה יקרה לאיילון?

ווישור כבר שולטת בחברת הביטוח איילון, שנכנסה גם לפעילות הגמל. לאחר השלמת העסקה תחזיק הקבוצה גם בשליטה באלטשולר שחם פיננסים.

בטווח המיידי אין כוונה לאחד את פעילות הגמל של שתי החברות. לפי הפרסום בכלכליסט, בטווח של שלוש עד חמש שנים נשקל איחוד של הפעילויות.

המהלך כפוף לאישורים רגולטוריים, והשלמת העסקה צפויה להימשך מספר חודשים.

יש לכם קרן נאמנות? כאן התמונה שונה

מי שמחזיק קרן נאמנות של אלטשולר שחם נמצא במצב אחר.

פעילות קרנות הנאמנות אינה חלק מהחברה שנמכרת לווישור וליאיר לוינשטיין. היא נשארת בבית ההשקעות הפרטי של גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לכן העסקה אינה מעבירה את קרן הנאמנות לבעלים החדשים.

הפרדה דומה קיימת גם בין פעילויות נוספות של בית ההשקעות לבין פעילות הגמל והפנסיה שנכללת בעסקה.

צריך להעביר את הכסף?

שינוי בעלות בפני עצמו אינו נתון מספיק לקבלת החלטה על מעבר.

לפני מעבר בין גופים כדאי להשוות תשואות לאורך כמה שנים, דמי ניהול, רמת סיכון, מסלול השקעה ושירות. התשואה של חודש אחד אינה מספיקה לבחינת גוף שמנהל חיסכון לעשרות שנים.

העסקה עצמה עדיין מחכה לאישורים ולהשלמה. בתקופה הקרובה כדאי לחוסכי אלטשולר שחם לעקוב אחר ההודעות שיישלחו מהחברה, ובעיקר אחר שלושה דברים: זהות המנהלים, מדיניות ההשקעות ודמי הניהול.

השם על הדוח צפוי להשתנות בתוך 18 חודשים. הכסף שכבר נמצא בקופה נשאר שייך לחוסכים.