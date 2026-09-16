חל"פ גוש עציון תפצה את השומר הפלסטיני בכ-140 אלף שקל

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כי ואצף בראדעיה, פלסטיני תושב האזור שעבד במשך כ־16 שנים כשומר בפארק התעשייה בגוש עציון, היה עובד של החברה לפיתוח גוש עציון - גם אם שכרו הועבר אליו באמצעות חברות שמירה.

לאחר תביעה אותה הגיש בא כוחו עו"ד אליהו צעדה, ניתן אמש פסק דין בו החברה לשלם לו 132,060 שקל, נוסף על 11 אלף שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. יש לציין כי בראדעיה תבע כ-750 אלף שקלים וקיבל רק כחמישית אך עדיין מדובר בסכום גדול.

החל"פ טענה: מדובר בעובד קבלן

בראדעיה טען כי עבד בפארק התעשייה החל מפברואר 2007 ועד לפיטוריו בפברואר 2023. לדבריו, הוא עבד שבעה ימים בשבוע, במשמרות ארוכות, וקיבל שכר חודשי של 3,500 שקל במזומן, ללא זכויות סוציאליות. עוד טען כי פוטר לאלתר, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע.

החברה לפיתוח גוש עציון הכחישה כי התקיימו בינה לבין בראדעיה יחסי עובד ומעסיק. לטענתה, הוא הועסק באמצעות חברות שמירה, ובהמשך באמצעות קבלן משנה. החברה אף טענה כי נוכחותו במקום הייתה קשורה לאירוע פריצה שהתרחש ב־2009 ולתשלום שנועד, לטענתה, להבטיח “שקט תעשייתי”. בית הדין דחה את הטענה, לאחר שקבע כי היא לא הוכחה בראיות.

בפסק הדין ציין בית הדין כי החברה לא הציגה הסכמים או מסמכים מספקים המעידים על התקשרות עם חברות השמירה לצורך העסקתו של התובע. כמו כן, היא לא הציגה תיעוד מספק להעברת תשלומים לחברות או ראיות המלמדות כיצד הועסק בפועל לאורך השנים.

השופטים קבעו כי בנסיבות אלה עבר אל החברה הנטל להוכיח שחברות השמירה היו מעסיקותיו של העובד באופן אותנטי ולגיטימי - אך היא לא עמדה בנטל זה.

בית הדין בחן, בין היתר, מי קיבל את העובד לעבודה, מי קבע את תנאי שכרו, מי פיקח עליו ומי היה בעל הסמכות להביא לסיום העסקתו. נקבע כי נציגי החברה היו מעורבים בקבלתו לעבודה, נתנו לו הוראות ופיקחו על עבודתו. בנוסף, אחראי הביטחון מטעם החברה הוא שהודיע לו כי עליו לעזוב את שטח הפארק.