חל"פ גוש עציון תפצה את השומר הפלסטיני בכ-140 אלף שקל

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כי ואצף בראדעיה, פלסטיני תושב האזור שעבד במשך כ־16 שנים כשומר בפארק התעשייה בגוש עציון, היה עובד של החברה לפיתוח גוש עציון - גם אם שכרו הועבר אליו באמצעות חברות שמירה.
לאחר תביעה אותה הגיש בא כוחו עו"ד אליהו צעדה, ניתן אמש פסק דין בו החברה לשלם לו 132,060 שקל, נוסף על 11 אלף שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. יש לציין כי בראדעיה תבע כ-750 אלף שקלים וקיבל רק כחמישית אך עדיין מדובר בסכום גדול.
החל"פ טענה: מדובר בעובד קבלן
בראדעיה טען כי עבד בפארק התעשייה החל מפברואר 2007 ועד לפיטוריו בפברואר 2023. לדבריו, הוא עבד שבעה ימים בשבוע, במשמרות ארוכות, וקיבל שכר חודשי של 3,500 שקל במזומן, ללא זכויות סוציאליות. עוד טען כי פוטר לאלתר, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע.
החברה לפיתוח גוש עציון הכחישה כי התקיימו בינה לבין בראדעיה יחסי עובד ומעסיק. לטענתה, הוא הועסק באמצעות חברות שמירה, ובהמשך באמצעות קבלן משנה. החברה אף טענה כי נוכחותו במקום הייתה קשורה לאירוע פריצה שהתרחש ב־2009 ולתשלום שנועד, לטענתה, להבטיח “שקט תעשייתי”. בית הדין דחה את הטענה, לאחר שקבע כי היא לא הוכחה בראיות.
בפסק הדין ציין בית הדין כי החברה לא הציגה הסכמים או מסמכים מספקים המעידים על התקשרות עם חברות השמירה לצורך העסקתו של התובע. כמו כן, היא לא הציגה תיעוד מספק להעברת תשלומים לחברות או ראיות המלמדות כיצד הועסק בפועל לאורך השנים.
השופטים קבעו כי בנסיבות אלה עבר אל החברה הנטל להוכיח שחברות השמירה היו מעסיקותיו של העובד באופן אותנטי ולגיטימי - אך היא לא עמדה בנטל זה.
בית הדין בחן, בין היתר, מי קיבל את העובד לעבודה, מי קבע את תנאי שכרו, מי פיקח עליו ומי היה בעל הסמכות להביא לסיום העסקתו. נקבע כי נציגי החברה היו מעורבים בקבלתו לעבודה, נתנו לו הוראות ופיקחו על עבודתו. בנוסף, אחראי הביטחון מטעם החברה הוא שהודיע לו כי עליו לעזוב את שטח הפארק.
“לאחר שבחנו את מכלול נסיבות העניין”, קבע בית הדין, “הגענו למסקנה כי מתקיימים יחסי עובד ומעסיק בין התובע לנתבעת”.
בית הדין קבע כי בראדעיה פוטר על ידי החברה, וכי הפיטורים נעשו ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע כדין. טענת החברה שלפיה קיימת מניעה ביטחונית הקשורה לבנו של התובע הועלתה רק במהלך דיון ההוכחות ולא נתמכה בראיות, ולכן נדחתה.
בהתחשב בתקופת העסקתו הממושכת ובכך שהפיטורים חייבו אותו ואת משפחתו לפנות את מקום מגוריהם בשטח הפארק, נפסקו לו 20 אלף שקל בגין היעדר שימוע ופיטורים שלא כדין, וכן 3,500 שקל בגין היעדר הודעה מוקדמת.
עם זאת, בית הדין לא קיבל את מלוא טענותיו של התובע באשר להיקף שעות העבודה. בראדעיה טען כי עבד מאות שעות בחודש, לרבות משמרות לילה ארוכות וסופי שבוע. בית הדין קבע כי לא הוכח שנדרש להיות ער ופעיל לאורך כל שעות המשמרות.
לפי פסק הדין, חלק ניכר מהזמן שהה התובע בשטח הפארק כשהוא מתגורר במקום עם משפחתו, והיה זמין לקריאות לפי הצורך. עוד נקבע כי פעילותו הייתה מצומצמת, כי הוא לא נדרש לבצע סיורים או לעמוד בשער במשך כל המשמרת, וכי היה רשאי לאתר מחליפים.
לכן קבע בית הדין כי יש לראות בחלק מהזמן שעות שהייה או כוננות, ולא שעות עבודה המזכות בשכר שעתי מלא. זכויותיו הסוציאליות חושבו בהתאם לשכר החודשי של 3,500 שקל ולהיקף משרה של 66%.
בית הדין חייב את החברה לפיתוח גוש עציון לשלם לתובע: פיצויי פיטורים: 56,000 שקל, היעדר הודעה מוקדמת: 3,500 שקל, היעדר שימוע ופיטורים שלא כדין: 20,000 שקל, פדיון חופשה שנתית: 11,762 שקל, דמי הבראה: 13,097 שקל, פיצוי בגין אי־מסירת תלושי שכר: 10,000 שקל, הפקדות לפנסיה: 17,701 שקל. סה”כ: 132,060 שקל.
בנוסף נפסקו 1,000 שקל הוצאות משפט ו־10,000 שקל שכר טרחת עורך דין. הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, ואם לא ישולמו במועד - יישאו ריבית שקלית ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל.
בית הדין דחה גם את דרישת החברה לקזז 210 אלף שקל בגין מגורים שסופקו לתובע ולמשפחתו. נקבע כי החברה לא הוכיחה את שווי המגורים, ולא הוצגה הסכמה מפורשת שלפיה עלות הדירה מהווה חלק משכרו של העובד.
פסק הדין ניתן בהיעדר הצדדים, ולצדדים עומדת זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים ממועד המצאתו.
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן. לאבולוציה יש הרבה מאוד הוכחות!!הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני!!