שריפה מורכבת בביתר עלית: עשרות צוותי כיבוי בזירה

מאמצים משמעותיים לבלום שריפה שהתפתחה באזור תעשיה בעיר, עשרות צוותים עובדים מהקרקע והאוויר בניסיון לבלום את הלהבות המאיימות על אזורי התעשייה ואזורים נוספים.

שריפה נרחבת פרצה בשטח פתוח בפאתי העיר ביתר עילית, סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כיבוי ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה וממחוזות שכנים, בסיוע מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", פועלים בשעה זו לבלימת האש ולהגנה על מבני מסחר ותעשייה.

במקביל למאמצי הכיבוי ולפינוי אזור התעשייה, התפתחה שריפה במוקד נוסף באזור הכניסה לעיר, ועשן שחור וסמיך מכסה את האזור. שוטרי תחנת עציון פרוסים בשטח לשמירה על הסדר הציבורי ולהכוונת התנועה.

מפקד תחנה אזורית יהודה, טפסר משנה תמיר ארז, מסר מהזירה: "אנו מתמודדים עם אירוע מורכב ורב-זירתי הכולל מספר מוקדים, תחת קרינת חום גבוהה מאוד המקשה על הפעולות. כוחות גדולים מרכזים מאמץ להגנה על מבני המסחר. אני קורא לציבור להימנע מהגעה לאזור, ובמידה וקיים חשש להתקרבות האש – לסגור חלונות ולחייג מיידית למוקד 102".