בית המשפט הרשיע 4 תושבי צפאפא בריגול למען איראן

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (רביעי), על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון, את ממדוח חדר, עומרי אבו חמידה, מחמוד חדר ומוחמד טהה, תושבי בית צפאפא, בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן.

על פי כתב האישום המתוקן, גורם שפעל מטעם איראן יצר קשר עם נאשם אחר בפרשה והטיל עליו, תמורת תשלום, משימות שנועדו לפגוע בביטחון המדינה. בין היתר, הוטל עליו להקים חוליית טרור ולפעול לחיסול מדען גרעין ובני משפחתו, להשיג נשק ורימונים וליצור תיעוד הנחזה לפגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה.

ממדוח חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו באי מניעת מעשה טרור, לאחר שהצטרפו לנסיעה למכון ויצמן ברחובות, שבמהלכה נמסר להם כי מדובר במשימה שהתקבלה מגורם איראני. לאחר שנמנעה כניסת הקבוצה למכון, תועדה הכניסה למקום והסרטונים הועברו לגורם האיראני. בהמשך שאל אבו חמידה לפשר הצילום, ונענה כי במקום מתגורר אדם שהאיראנים מעוניינים לחסל. השניים לא פעלו למניעת המעשה.