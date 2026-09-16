בית המשפט הרשיע 4 תושבי צפאפא בריגול למען איראן

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (רביעי), על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון, את ממדוח חדר, עומרי אבו חמידה, מחמוד חדר ומוחמד טהה, תושבי בית צפאפא, בעבירות ביטחוניות שביצעו במסגרת משימות עבור גורם שפעל מטעם איראן.
על פי כתב האישום המתוקן, גורם שפעל מטעם איראן יצר קשר עם נאשם אחר בפרשה והטיל עליו, תמורת תשלום, משימות שנועדו לפגוע בביטחון המדינה. בין היתר, הוטל עליו להקים חוליית טרור ולפעול לחיסול מדען גרעין ובני משפחתו, להשיג נשק ורימונים וליצור תיעוד הנחזה לפגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה.
ממדוח חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו באי מניעת מעשה טרור, לאחר שהצטרפו לנסיעה למכון ויצמן ברחובות, שבמהלכה נמסר להם כי מדובר במשימה שהתקבלה מגורם איראני. לאחר שנמנעה כניסת הקבוצה למכון, תועדה הכניסה למקום והסרטונים הועברו לגורם האיראני. בהמשך שאל אבו חמידה לפשר הצילום, ונענה כי במקום מתגורר אדם שהאיראנים מעוניינים לחסל. השניים לא פעלו למניעת המעשה.
מחמוד חדר ומוחמד טהה הורשעו בסיוע למגע עם סוכן חוץ. חדר סייע בריסוס ובתיעוד כתובות בירושלים, הסיע נאשם אחר לצורך קבלת שני רימונים וסייע בהשגת לוחית זיהוי משטרתית מזויפת, שנועדה ליצירת תיעוד הנחזה לפגיעה בניידת משטרה.
טהה הציע להשליך רימון הלם לעבר בית ריק בכפר קטנה, כדי ליצור תיעוד הנחזה לפגיעה בביתו של יהודי. הוא הגיע למקום עם הרימון, ביקש מחבריו להשליכו, תיעד את המעשה ושלח את הסרטון לנאשם שעמד בקשר עם הגורם האיראני. במקרה נוסף שמר ברשותו את הטלפון ששימש לקשר עם אותו גורם, כדי להקשות על איתורו.
התיק מנול על ידי עו״ד בני ליבסקינד מפרקליטות מחוז ירושלים. הטיעונים לעונש יישמעו במועד שייקבע. ההליך בעניינם של יתר הנאשמים בפרשה מוסיף להתנהל.