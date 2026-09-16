על סף פיצוץ: המפכ"ל פותח במאבק משפטי נגד בן גביר

המשבר בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, עובר לשלב המשפטי. המפכ"ל צפוי להיפגש היום (רביעי) עם היועץ המשפטי של המשטרה ערן נהון, כדי לבחון צעדים משפטיים להעברת התקציב שבן גביר מסרב להעביר לארגון. מדובר על כ-333 מיליון שקלים שתקועים במשרד לביטחון לאומי, כך דווח ב-i24.

במקביל לעימות התקציבי, מתקיים עימות סביב מינויי קצינים בכירים. בשבוע שעבר מינו לוי וסגל הפיקוד של המשטרה 50 קצינים בדרגת תת-ניצב, אך בן גביר הודיע כי יסרב לחתום על מינויים עד לאחר הבחירות, כך שהקצינים שנבחרו לא יוכלו להיכנס לתפקידם בינתיים.

בתוך כך, עו"ד אריאל סיזל, היועץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי מתייצב לצד השר איתמר בן גביר. סיזל פנה ליועץ המשפטי של המשטרה, ניצב עירן נהון, וביקש את התייחסותו: "נודע לנו כי בכוונת סגל הפיקוד להתכנס להרחבת סבב המינויים ודיון בתפקידים נוספים. אבקש את התייחסותך לאופן שבו הכוונה מתיישבת עם העמדות שהובאו", כתב.