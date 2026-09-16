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חדשות פוליטי מדיני

בני גנץ חושף: התקשרתי לאחל לנתניהו 'שנה טובה' וזה מה שקרה

יו"ר כחול לבן בני גנץ, סיפר בפודקאסט 'המטבחון' כי הוא התקשר לאחל שנה טובה כמעט לכל ראשי המפלגות. הוא סיפר כי הוא התקשר גם לראש הממשלה נתניהו - אך זה מה שקרה

15:07
20 תגובות
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בני גנץ (יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר כחול לבן בני גנץ, השתתף בפודקאסט 'המטבחון' של ספי וליאור, וסיפר למי במערכת הפוליטית התקשר לברך ולאחר שנה טובה.

"ריברתי עם רוב המפלגות, התקשרתי לנתניהו לאחר לו שנה טובה ולא חזרו אליי. אני חושב שזו בעיה של הצוות שלו, לא שלו". כשהוא נשאל מדוע הוא עושה זאת, ענה: "בסוף זה ראש הממשלה שלנו".

גנץ נזכר בפעם ההיא שנתניהו חזר לכנסת אחרי ניתוח, והוא בתגובה לחץ לו את היד ואיחל לו רפואה שלמה: "כולם ברשת היו מופתעים, 'גנץ איחל רפואה שלמה לנתניהו, וואו'".

עוד הוסיף גנץ כי הוא התקשר לאחל לחילי טרופר שנה טובה. נזכיר כי חילי עזב את מפלגתו, ובהודעות בין השניים היה נראה כי הם לא סיימו בטוב ביניהם.

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נועה
לפני שעתיים

בטח שהוא לא חזר אליו, השיחה הייתה ללא תשלום קואליציוני! ככה זה כשהראש מרוכז בספינים במקום בגירעון הענק בביטחון! הגיע הזמן לעשות פה סדר בקלפי
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