בני גנץ חושף: התקשרתי לאחל לנתניהו 'שנה טובה' וזה מה שקרה

יו"ר כחול לבן בני גנץ, השתתף בפודקאסט 'המטבחון' של ספי וליאור, וסיפר למי במערכת הפוליטית התקשר לברך ולאחר שנה טובה.

"ריברתי עם רוב המפלגות, התקשרתי לנתניהו לאחר לו שנה טובה ולא חזרו אליי. אני חושב שזו בעיה של הצוות שלו, לא שלו". כשהוא נשאל מדוע הוא עושה זאת, ענה: "בסוף זה ראש הממשלה שלנו".

גנץ נזכר בפעם ההיא שנתניהו חזר לכנסת אחרי ניתוח, והוא בתגובה לחץ לו את היד ואיחל לו רפואה שלמה: "כולם ברשת היו מופתעים, 'גנץ איחל רפואה שלמה לנתניהו, וואו'".

עוד הוסיף גנץ כי הוא התקשר לאחל לחילי טרופר שנה טובה. נזכיר כי חילי עזב את מפלגתו, ובהודעות בין השניים היה נראה כי הם לא סיימו בטוב ביניהם.