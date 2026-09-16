גדי איזנקוט מפריך את השמועות נגדו

גדי איזנקוט ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, פרסם היום (רביעי) את השיחות וההקלטות מהמפגש עם ראשי הרשיות הבדואיות, מתוך מטרה להפריך את הדיווח בחדשות 12, לפיו הוא הבטיח להם כי רע"מ תהיה חלק מהממשלה הבאה.

בהודעה מטעם איזנקוט נמסר: "לאור פניות כתבים ועל מנת להזים את השקרים המופצים מהבוקר, מפלגת ישר! עם איזנקוט מפרסמת את תיעוד המפגש בין יו״ר ישר! עם ראשי הרשויות הבדואיות- במהלך המפגש כולו, לא עסק איזנקוט כלל בסוגיית הרכב ומבנה הממשלה העתידית. כל פרסום אחר בנושא, הוא שקרי. נדגיש כי לאורך כל המפגש וגם בארוחה שהתקיימה לאחריו ותועדה גם כן, איזנקוט לא התייחס כלל למבנה והרכב הממשלה הבאה. כל פרסום אחר בנושא הוא שקר מוחלט".

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איזנקוט אף הוסיף עקיצה לראש הממשלה נתניהו ומסר: "לנו אין מה להסתיר. נתניהו, קח דוגמה. ככה עושים את זה. מה עם הפרוטוקולים המלאים? אנחנו מחכים".