מאחורי הגב של כולם: הפגישה הסודית של ארה"ב והחות'ים

דיווחים בתקשורת האמריקאית חושפים כי ארצות הברית קיימה לאחרונה פגישות חשאיות ושיחות עם בכירים בשורות המורדים החות'ים, בניסיון לוודא שהלחימה באזור לא תשפיע לרעה על השיט הבינלאומי והשוק האמריקאי. האמריקאים לא דרשו את הפסקת התקיפות על סעודיה.

על פי המידע שנמסר מגורמים בכירים בסביבת הבית הלבן, במהלך סוף השבוע התקיימו פגישות בין הצדדים בממלכת עומאן השכנה. שר בכירים בארגון הטרור החות'י הבהירו בפני האמריקאים כי אין להם כוונה לפגוע בספינות אמריקאיות או אחרות, אלא כי בכוונתם "אך ורק להמשיך את המצור על סעודיה".

על פי הפרסומים בממשל טראמפ קיבלו את העמדה הסעודית בשתיקה, ולא מחאו כנגד המשך המתקפות על סעודיה כל עוד הדבר לא יזלוג אל נתיבי השיט הסמוכים.

החות'ים מצידם "הביעו מחויבות" אל ההסכמים שהושגו עם ארצות הברית לאחר שבועות הלחימה בין הצדדים בתחילת הקדנציה והבהירו כי מטרתם היא להילחם בסעודים ולא בכוחות אחרים באזור.