יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', על הדיון הצפוי בוועדת הבחירות לפסילת מועמדים ורשימות ערביות.

בדבריו הוא אמר: "כשם שבית המשפט העליון בעבר הכשיר פעם אחר פעם תומכי טרור וגם טרוריסטים להיכנס לכנסת – גם הפעם, הלוואי שאני טועה, בכנסת הבאה יישבו תומכי טרור באדיבות יצחק עמית".

רוטמן הוסיף כי בדיון יוצג מידע של פורום "בוחרים בחיים": "נציג את הטענות, נדרוש את הפסילה. גלי בהרב־מיארה תגיד שהם צריכים להיות בכנסת הבאה – והסיבה לכך היא אחת ויחידה: פוליטית, לא משפטית".