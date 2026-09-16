יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', על הדיון הצפוי בוועדת הבחירות לפסילת מועמדים ורשימות ערביות.
בדבריו הוא אמר: "כשם שבית המשפט העליון בעבר הכשיר פעם אחר פעם תומכי טרור וגם טרוריסטים להיכנס לכנסת – גם הפעם, הלוואי שאני טועה, בכנסת הבאה יישבו תומכי טרור באדיבות יצחק עמית".
רוטמן הוסיף כי בדיון יוצג מידע של פורום "בוחרים בחיים": "נציג את הטענות, נדרוש את הפסילה. גלי בהרב־מיארה תגיד שהם צריכים להיות בכנסת הבאה – והסיבה לכך היא אחת ויחידה: פוליטית, לא משפטית".
נזכיר כי בתחילת השבוע, מפלגת הליכוד הודיעה כי תבקש לפסול את מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת. "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור", נמסר בהודעת הליכוד.
"בכנסת יישבו תומכי טרור" - נבחר ציבור שבורח מאחריות לקריסת תקציב הביטחון ומאשים את הנהגת המשפט פוגע בחוסן הלאומי 🤬 ההנהגה חייבת לנהוג באחריות!