לא עוצרת: לוסי אהריש הגישה 3 תביעות דיבה  

מגישת הטלוויזיה לוסי אהריש, הגישה תביעות דיבה נגד שלושה גולשים בגין פרסומים שקריים, מסיתים, גזעניים ומלאי שטנה שהופצו נגדה ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטגרם ו-X.

התביעה הראשונה על סך 350,000 שקלים, הוגשה נגד הרצל גולן, תושב תל אביב. על-פי כתב התביעה, גולן כינה את אהריש שורת כינויים קשים ובהם "מחבלת", "תומכת טרור נאצי", ו"ערבייה תומכת בהשמדת העם היהודי". עוד נטען כי גולן הגדיל לעשות וייחס לבנה הקטן של אהריש רצח עתידי של יהודים.

בתביעה הובהר כי מטרת הפרסומים הייתה לבזות את אהריש ממניעים גזעניים ובשל העובדה שאינה יהודייה, כמו גם בשל התבטאויותיה העיתונאיות.

תביעה נוספת, על סך 100,000 שקלים, הוגשה נגד מאיר זוברמן, תושב תל אביב. נטען כי זוברמן כינה את אהריש "מחבלת עלובה עוכרת ישראל" ואיחל לה "לעבור לעזה", בטענה כי היא אינה אזרחית לגיטימית אלא אויבת העם. לפי התביעה, זוברמן בחר להתעלם ממכתב התראה שנשלח אליו בו נדרש להסיר את הפרסומים ולפרסם התנצלות.

התביעה השלישית, על סך 70,000 שקלים, מתנהלת נגד מירב וכסלר, תושבת חיפה המשמשת כבוררת, מגשרת וטוענת רבנית. אהריש טוענת כי וכסלר כינתה אותה "תומכת מחבלים" בתגובות באינסטגרם. לאחר קבלת מכתב התראה שכלל הצעת פשרה לתשלום 12,000 שקלים, מחקה וכסלר את הפרסומים, אך סירבה לפצות את התובעת. וכסלר טוענת כי התגובות נכתבו באופן אמוציונלי כחלק משיח ציבורי ער, וכי הסרתן מהווה הוכחה לתום ליבה ו"אזרחות טובה".

בא-כוחה של אהריש, עו"ד עמית מור, דוחה טענות אלו ומדגיש כי תוכן הדברים מעיד על היעדר תום לב, וכי הסרת פרסומים מחשש לתביעה לעולם לא תהווה אזרחות טובה.

טרם הוגשו כתבי הגנה.