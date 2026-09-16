ילדי שנות ה-90, היכונו: "הקרנבל של מיכל" חוזר!

אם גדלתם בשנות ה-90, יש סיכוי יותר מסביר שרציתם לחגוג יום הולדת באולפן הטלוויזיה לצד מיכל ינאי. כעת, במסגרת הפקת הענק "מותק FOREVER", מלכת הילדים המיתולוגית יוצאת ביוזמה מרגשת ומחפשת את הילדים שהתארחו אצלה בתוכניות האהובות "הקרנבל של מיכל" ו"קצפת" – לצורך צילום מפגש מחזור נוסטלגי מיוחד.

מופע "מותק של פסטיבל" הפך לאורך השנים לאחת ממסורות החנוכה המרכזיות בישראל. השנה, המופע שם במרכז את החיבור הבין-דורי דרך המוזיקה והזיכרונות שכולנו גדלנו עליהם.

היוזמה המרגשת החלה עם פנייתה של חני נחמיאס, שהכריזה במסגרת ההכנות למופע כי היא מחפשת את הילדים שהשתתפו בזמנו בתוכנית המיתולוגית "בחדר של חני". נחמיאס קראה לילדי שנות ה-90, כיום כבר בני 30 ו-40 פלוס, להגיע למפגש איחוד מרגש שיחזיר אותם אל החדר שבו "הכי מותר לאהוב".

במסגרת ההכנות, ינאי פנתה לקהל בסרטון מיוחד: "באמת 'מותק' שאני עושה השנה, 'מותק FOREVER', זה גל של נוסטלגיה. בהמשך למה שחני נחמיאס עשתה, שמחפשת ילדים שהיו ב'חדר של חני', אני מחפשת ילד או ילדת יום הולדת שהיו ב'קרנבל של מיכל' או ב'קצפת'. אתם מוזמנים לכתוב לנו אם הייתם כאלה. חיבוק לכם!". המייל אליו ניתן לפנות הוא: katzefet2026@outlook.co.il.

במופע תככב השנה גם מיקי מוכתר, המוכרת כמיקי מה נשמיקי, שהייתה בעצמה ילדה שהופיעה עם מיכל ינאי ב"קרנבל של מיכל". סגירת מעגל מרגשת גם עבורה, וגם עבור כל הילדים שגדלו על מיכאל ינאי.