עופר וינטר ויוסף חדאד נגד איזנקוט: "האמת יוצאת לאור"

הסערה נמשכת: ראשי מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר ויוסף חדאד, תקפו היום (חמישי) את יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, זאת בעקבות הפרסום בחדשות 12 על הבטחתו לנציגי רע"מ כי הם ייכנסו לממשלה הבאה.
"תקשיבו למה שאומר בקולו ראש מועצת טובא זנגריא על פגישתו עם גדי איזנקוט" אמר חדאד. "לא יעלה על הדעת שאחרי טבח 7 באוקטובר, מפלגה אנטי ציונית שלא מוכנה לקרוא לחמאס ארגון טרור תהיה חלק מהממשלה".
וינטר הוסיף כי "האמת יוצאת לאור - ואני אומר לכם את זה ישר לפנים. פתק לגדי איזנקוט זה אומר שהאחים המוסלמים בממשלה".
"הבחירות האלו הן על שאלה אחת - מי יכתיב את תפיסת הביטחון של ישראל לשנים הבאות?" סיכם חדאד. "אלו שיקימו ממשלה עם מנסור עבאס וישאירו את ישראל עמוק בקונספציה - או עופר וינטר כשר הביטחון הבא שירסק את הקונספציה הזו, ויעביר את ישראל מהכלה להכרעה בממשלת ימין ציונית ופטריוטית".
40 מיליארד שקל קיצוץ בביטחון והממשלה עוסקת בספינים זולים! כמי שגדלה בליכוד, חייבים להחזיר את הערכים ולדאוג ללוחמים