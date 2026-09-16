עופר וינטר ויוסף חדאד נגד איזנקוט: "האמת יוצאת לאור"

הסערה נמשכת: ראשי מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר ויוסף חדאד, תקפו היום (חמישי) את יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, זאת בעקבות הפרסום בחדשות 12 על הבטחתו לנציגי רע"מ כי הם ייכנסו לממשלה הבאה.

"תקשיבו למה שאומר בקולו ראש מועצת טובא זנגריא על פגישתו עם גדי איזנקוט" אמר חדאד. "לא יעלה על הדעת שאחרי טבח 7 באוקטובר, מפלגה אנטי ציונית שלא מוכנה לקרוא לחמאס ארגון טרור תהיה חלק מהממשלה".

וינטר הוסיף כי "האמת יוצאת לאור - ואני אומר לכם את זה ישר לפנים. פתק לגדי איזנקוט זה אומר שהאחים המוסלמים בממשלה".