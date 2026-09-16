בתגובה ל"נזק אגבי": מיקי זוהר בצעד חדש נגד יוצרי הסרט

סערת הסרט "נזק אגבי" עולה שלב: מועצת הקולנוע המליצה היום (רביעי) לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, על ביטול מלא של מנגנון הניקוד המעניק תמיכה ממשלתית לסרטים המשתתפים בפסטיבלים בינלאומיים, ביניהם גם הסרט "נז"א". במקביל, המליצה המועצה על הקמת מסלול תמיכה תקציבי ייעודי, שיוקדש כולו לסרטים העוסקים בגבורת לוחמי צה"ל ומערכות ישראל.

שר התרבות בירך מיד על ההמלצות והודיע כי יאמץ אותן בהקדם: "הפסטיבלים הבינלאומיים הוכיחו פעם אחר פעם שהם חפצים בפגיעה במדינת ישראל, ואין למדינה סיבה לממן סרטים המיועדים להצלחה באותם המקומות. ההמלצה להקמת מסלול תמיכה ייעודי לסרטים על גבורת לוחמינו היא המלצה חשובה שניישם במהירות. הרפורמה בקולנוע שהובלתי שינתה את הענף, וההחלטות כעת רק יחזקו אותה".

במועצת הקולנוע מסבירים כי הצעדים נועדו להתמודד מול גלי ההשחרה וההכפשה הממומנים נגד ישראל בתקשורת ובפסטיבלים בעולם, לצד מתן חיזוק ליצירה המחוברת לזהות הלאומית ולזיכרון הגבורה. לפי ההצעה, הניקוד המעניק תמיכה כספית לסרטים הזוכים בפרסים מעבר לים יבוטל כליל — צעד שמטרתו למנוע מימון ציבורי מתכנים הפוגעים בשם המדינה.

לצד ביטול הניקוד הבינלאומי, מסלול התמיכה החדש שיוקם יוקדש כולו לתכנים המבליטים את תרומתם של לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון להבטחת קיום המדינה, ברוח עקרונות חוק יום הזיכרון. במועצה הדגישו כי ההמלצות הן פרי עבודה מקצועית וממושכת שהחלה עוד טרם הגל הנוכחי, וכי הרפורמה תמשיך לשמור על חופש הביטוי והיצירה, לצד הסטת התמריצים המרכזיים לטובת הזיכרון והזהות הישראלית.