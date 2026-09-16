למעלה מ-900 ימים: אז לאיפה בדיוק נעלמה היימנוט קסאו?!

היימנוט קסאו ( צילום: סרוגים )

יותר מ-900 ימים חלפו מאז שהיימנוט קסאו נעלמה, ועד היום איש אינו יודע מה עלה בגורלה. לאורך התקופה התקבלו עדויות מטרידות, נבדקו חשודים ועלו כיווני חקירה שונים - אבל אף אחד מהם לא הוביל למציאתה.

כעת, לאחר שגם השב"כ הצטרף למאמצים, חזרנו לתיעוד האחרון ולקצות החוט המרכזיים בפרשה שממשיכה להעסיק מדינה שלמה. צפו: כל מה שידוע עד כה על היעלמותה של היימנוט קסאו

נכנסה למרכז הקליטה - ולא תועדה יוצאת

ב-25 בפברואר 2024 יצאה היימנוט בת התשע עם חברותיה לחלק עלונים לקראת הבחירות המקומיות בצפת. סמוך לשעה שבע בערב היא תועדה למשך שניות בודדות במצלמות האבטחה, כשהיא נכנסת למרכז הקליטה שבו התגוררה עם משפחתה. זה היה התיעוד האחרון שלה.

מאותו רגע החלה התעלומה: היימנוט נראתה נכנסת לבניין, אך לא תועדה יוצאת ממנו. המבנה נסרק פעם אחר פעם, לרבות הדירות, המקלטים והחללים הסגורים. בחיפושים השתתפו גם כלבי גישוש ונעשה שימוש בציוד מיוחד, אך היימנוט לא נמצאה בתוכו.

למרות החיפושים הנרחבים, עד היום אין תשובה ברורה לשאלה כיצד יצאה מהבניין - ולאן נעלמה לאחר מכן.

העדות של הילדה שהייתה איתה

אחד הכיוונים המרכזיים בחקירה הגיע מעדותה של א', ילדה שהייתה עם היימנוט לפני שנעלמה. לדבריה, לאחר חלוקת העלונים השתיים הגיעו לגינת שעשועים, ושם היא נדנדה את היימנוט על הנדנדה.

לפי העדות, בשלב מסוים הגיע למקום אדם עם תיק והתיישב על ספסל. הוא הסתכל בטלפון שלו וצחק, וכשא׳ שאלה אותו מדוע הוא צוחק, השיב לה: "כי אני רואה מי אתן".

לדבריה, האיש עזב ובהמשך הגיעו למקום שני אנשים נוספים, שהתיישבו על ספסל והתלחששו ביניהם. בשלב מסוים שמעה א׳ רעש של ילדים שרבו והפנתה אליהם את מבטה. כשהסתכלה שוב לעבר הנדנדה, היימנוט כבר לא הייתה שם - וגם שני האנשים נעלמו.

אלא שלאורך החקירה השתנו חלק מהפרטים בגרסתה. באחת העדויות היא סיפרה כי ראתה את אחד האנשים קם מהספסל, ניגש להיימנוט, מרים אותה על כתפו ועוזב איתה את המקום. המשטרה בדקה את העדות, אך מסרה שלא נמצאו ראיות שתומכות בגרסה שלפיה היימנוט נלקחה מגינת השעשועים.

הגנן שטען כי ראה אותה בדרום

קצה חוט נוסף הגיע מגנן ממוצא אתיופי שעבד בדרום הארץ. הוא סיפר כי במהלך נסיעה לעבודה שמע את הנהג שלו משוחח בטלפון עם אדם אחר על ילדה שמוחזקת אצלו.

לטענתו, אותו אדם אמר: "הגיע הזמן שאמסור את הילדה למישהו אחר", וסיפר כי היא חולה וזקוקה לתרופות. בהמשך טען הגנן כי בזמן שעבד בווילה במושב בדרום הבחין בילדה פותחת תריס בבית סמוך וצועקת "הצילו". לדבריו, הוא האמין כי מדובר בהיימנוט.

המידע הועבר למשטרה ונבדק, אך לא נמצא ממצא שקשר את העדות להיעלמותה של היימנוט. במהלך בירור העדות לקה הגנן באירוע מוחי ואושפז. ברשת אף הופצו טענות שלפיהן הורעל בעקבות הדברים שסיפר, אך גם האפשרות הזאת נבדקה ונשללה מבחינה רפואית.

החשוד שנעצר - ושוחרר

בדצמבר 2025 הופיע כיוון שנראה לרגע כמו פריצת דרך ממשית. אדם שהתגורר בעבר בצפת והכיר את משפחת קסאו הגיע בבאר שבע לביתה של אחת הילדות שהיו עם היימנוט ביום שבו נעלמה.

לפי החשד, הוא ניסה לחטוף את הילדה, אך היא נבהלה וברחה מהמקום בצרחות. האיש נעצר, ובשל היכרותו עם המשפחה והקשר שלו לצפת הוא נחקר גם בחשד למעורבות בהיעלמותה של היימנוט.

אלא שהחשדות נגדו לא התחזקו ולא נמצאו ראיות שקושרות אותו להיעלמות. לאחר הארכות מעצר ופעולות חקירה הוא שוחרר, וגם הכיוון הזה לא הוביל למציאתה.

היימנוט קסאו ( ללא קרדיט )

עברייני מין והמידע על כתות

במהלך החקירה נבדקו גם כיוונים מטרידים נוספים. בין היתר נבחנה האפשרות שהיימנוט נפלה לידיו של עבריין מין. בעלי עבר פלילי מיני שהתגוררו באזור נבדקו, אך לא נמצא חשוד שניתן היה לקשור לפרשה.

לגורמים המלווים את המשפחה הגיע גם מידע על כתות שמנסות להתקרב לילדים, להסית אותם נגד הוריהם ובהמשך לצרף אותם לפעילות הקבוצה. עם זאת, עד היום לא פורסמה ראיה שמחברת כת מסוימת להיעלמותה של היימנוט.

השב"כ נכנס לתמונה

בדצמבר 2025 הועברה החקירה לצוות ייעודי בלהב 433. חודשים לאחר מכן נמסר כי נאספו ראיות חדשות וכי נבדקים גם כיוונים שלא נבחנו קודם לכן, אך תוכנם לא נחשף.

באוגוסט 2026, יותר מ־900 ימים לאחר ההיעלמות, הצטרף גם השב"כ למאמצים. הארגון אישר כי בעקבות פניית המשטרה הוא מסייע בביצוע פעולות התומכות בחקירה, אך סירב למסור מידע על טיב הפעולות או על הכיוונים שבהם הוא פועל. החקירה עצמה עדיין מנוהלת בידי המשטרה.

למרות מאות פעולות חקירה, חיפושים נרחבים ועדויות רבות שנבדקו, היימנוט עדיין לא נמצאה. כעת מקווים בני משפחתה כי הכלים והיכולות של השב"כ יביאו סוף-סוף לפריצת הדרך שלה הם מחכים כבר יותר משנתיים וחצי - ולהשבתה הביתה.