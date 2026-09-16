בגיל 68 בלבד: נפטרה הח"כית לשעבר, אסתרינה טרטמן

חברת הכנסת לשעבר מ'ישראל ביתנו' אסתרינה טרטמן, הלכה היום (רביעי) לעולמה בגיל 68.

טרטמן הייתה חברת כנסת בין השנים 2006 עד 2009, וגם שימשה כקצינת העיר במילואים של מטה בנימין וגבעת זאב.

יו"ר המפלגה, אביגדור ליברמן נפרד ממנה: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתה בטרם עת של ח״כ לשעבר אסתרינה טרטמן ז״ל. אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומיי הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו. יהי זכרה ברוך".

הלוויתה תצא היום בשעה 16:00 מבית ההספד 'קהילת ירושלים' בהר המנוחות גבעת שאול, ירושלים.