אחרי הליהוק של גל רובין לפיה: מי יגלם את הנסיך של סינדרלה?

תעשיית הבידור ממשיכה להעלות הילוך לקראת מופעי חנוכה, והבוקר (רביעי) נחשף אחד הליהוקים המסקרנים של העונה: השחקן מאיר תמם נבחר לגלם את תפקיד הנסיך במחזמר החדש "סינדרלה", שיעלה במהלך החג בבמות ברחבי הארץ.

תמם ייכנס לנעליה של אחת הדמויות האהובות והאייקוניות בעולם האגדות, ויככב בהפקה מוזיקלית, ססגונית ומלאת קסם המבטיחה להביא עיבוד רענן וחדשני לסיפור המוכר.

הצטרפותו של תמם משלימה קאסט מסקרן במיוחד, הכולל כבר את גל רובין שתגלם את הפיה הטובה, ואת כוכב הרשת אביתר עוזרי. עבור עוזרי, שרשם כבר מספר תפקידי משחק בטלוויזיה, מדובר בצעד משמעותי ראשון וירידה לראשונה אל בימת התיאטרון.

מההפקה נמסר כי מדובר באחד המופעים המושקעים של החג, והקהל מוזמן לחוויה תיאטרלית שתספק הצצה מודרנית לקסם של סינדרלה.