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ליד הקפה

מתכון של 10 דקות: עוגיות חמאת בוטנים רכות 

עוגיות חמאת בוטנים רכות וממכרות שמכינים משלושה מרכיבים בלבד, בלי קמח ובלי מיקסר. מתכון מהיר ופשוט שמתאים בדיוק ליד הקפה

13:28
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עוגיות חמאת בוטנים (צילום: AI)

אם מתחשק לכם משהו מתוק ליד הקפה, אבל אין לכם כוח למתכון ארוך ומסובך - העוגיות האלה בדיוק בשבילכם. בלי קמח, בלי מיקסר ועם שלושה מרכיבים בלבד, תקבלו עוגיות חמאת בוטנים רכות ועשירות שמוכנות בתוך דקות.

עוגיות חמאת בוטנים מ-3 מרכיבים

מצרכים

  • כוס חמאת בוטנים חלקה
  • חצי כוס סוכר
  • ביצה אחת

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
  2. מערבבים בקערה את חמאת הבוטנים, הסוכר והביצה עד שמתקבלת תערובת אחידה.
  3. יוצרים כדורים קטנים ומניחים על התבנית במרווחים.
  4. משטחים מעט כל כדור בעזרת מזלג ויוצרים דוגמת שתי וערב.
  5. אופים במשך 9-11 דקות, עד שהשוליים מתייצבים והמרכז עדיין מעט רך.
  6. מניחים לעוגיות להתקרר לחלוטין על התבנית לפני שמרימים אותן.

חשוב לא לאפות יותר מדי: העוגיות ממשיכות להתייצב לאחר שהן יוצאות מהתנור, וכך נשארות רכות ונימוחות מבפנים.

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