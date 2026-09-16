מתכון של 10 דקות: עוגיות חמאת בוטנים רכות 

אם מתחשק לכם משהו מתוק ליד הקפה, אבל אין לכם כוח למתכון ארוך ומסובך - העוגיות האלה בדיוק בשבילכם. בלי קמח, בלי מיקסר ועם שלושה מרכיבים בלבד, תקבלו עוגיות חמאת בוטנים רכות ועשירות שמוכנות בתוך דקות.
עוגיות חמאת בוטנים מ-3 מרכיבים
מצרכים
- כוס חמאת בוטנים חלקה
- חצי כוס סוכר
- ביצה אחת
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- מערבבים בקערה את חמאת הבוטנים, הסוכר והביצה עד שמתקבלת תערובת אחידה.
- יוצרים כדורים קטנים ומניחים על התבנית במרווחים.
- משטחים מעט כל כדור בעזרת מזלג ויוצרים דוגמת שתי וערב.
- אופים במשך 9-11 דקות, עד שהשוליים מתייצבים והמרכז עדיין מעט רך.
- מניחים לעוגיות להתקרר לחלוטין על התבנית לפני שמרימים אותן.
חשוב לא לאפות יותר מדי: העוגיות ממשיכות להתייצב לאחר שהן יוצאות מהתנור, וכך נשארות רכות ונימוחות מבפנים.