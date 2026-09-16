מתכון של 10 דקות: עוגיות חמאת בוטנים רכות 

עוגיות חמאת בוטנים ( צילום: AI )

אם מתחשק לכם משהו מתוק ליד הקפה, אבל אין לכם כוח למתכון ארוך ומסובך - העוגיות האלה בדיוק בשבילכם. בלי קמח, בלי מיקסר ועם שלושה מרכיבים בלבד, תקבלו עוגיות חמאת בוטנים רכות ועשירות שמוכנות בתוך דקות.