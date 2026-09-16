הרב יצחק יוסף תוקף את בג"ץ: "לא צריך להתחשב בהם!"

הרב הראשי הספרדי לישראל, הרב יצחק יוסף, תקף את החלטת בג"ץ מהבוקר (רביעי) למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בדבריו הרב יוסף קרא לציבור לקיים הילולות פרטיות ברחבי הארץ כתגובה להחלטה.

"אנחנו מתקרבים ליום ההילולה של מרן האבא, בעוד פחות מחודש. לצערנו הרב, הכוח של השמאל התגבר. היועמ"שית החליטה סופית שלא לעשות הילולה למרן" אמר הרב יוסף בסרטון שפרסם. "אני קורא מכן לעשות אלף הילולות לכל הפחות בכל פינה בארץ. בכל בית כנסת ובכל מקום. מרן לא צריך את זה - אנחנו צריכים את זה כדי לחזק את מורשת מרן".

עוד קרא לציבור: "שלחו אליי את שמותיכם ואתפלל עליכם בקברו של מרן, שהוא יעמוד בשמיים למעלה, ויתפלל עליהם לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, ובעיקר לנחת מהילדים".

"כמה שהם חושבים שהם יאסרו עלינו לעשות אזכרה. מדוע את הילולת רבין לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, מרן היה ענק בתורה. עליו הוא לא אוסר - כי הוא שמאל. על הרב כן אוסרים" סיכם. "לא צריך להתחשב בהם - נקיים הילולות בכל עיר ובכל יישוב. כולם אהבו את מרן. שום החלטה לא תמחק את אהבת העם אליו. ׳כל כלי יוצר עלייך לא יצלח'".