"בסוף הסעודים הם כן רוכבי גמלים עם פרארי"

פאנל 'כיפות ברזל' התכנס שוב לדון באירוע השבו. המנחה - נתנאל איזק אירח באולפן סרוגים את עורך האתר אריה יואלי, חבר מועצת עיריית בני ברק יעקב וידר, וד"ר טל אלוביץ' (חוקר הכנסת ולשעבר מנהל סיעת העבודה).

ובתכנית השבוע: מקרב המנדטים והרפורמה המשפטית ועד הדיונים הסוערים על הסרט נז"א בפסטיבל ונציה והסעודים שמתגלים כנמר של נייר.

הסקרים מציגים תזוזות בגושים

בפתח התוכנית פתח המנחה נתנאל איזק בדיון על נתוני הסקרים והתזוזות במפת המנדטים לאחר סגירת הרשימות.

אריה יואלי התייחס לשינויים בגושים וציין: "זו לא תזוזה בגושים, זה פשוט הגושים נשארו כמו שהם, רק ארבעה מנדטים עברו מאיזנקוט לאיזה גוש חופשי כזה... כל השאלה זה האם עוברים או לא עוברים". יואלי הוסיף לגבי סיכויי המפלגות הקטנות כי "סמוטריץ' כן עובר את אחוז החסימה... וינטר בעייתי".

יעקב וידר הדגיש את סוגיית אחוזי ההצבעה והתנהלות המצביעים: "מה שבעייתי הוא מי יוצא להצביע... בשמאל יצאו בפול גז להצביע, הכעס שם כל כך גדול... ובימין זו לא התחושה".

וידר התייחס גם למצביעים החרדים העובדים: "יש את הציבור החרדי העובד, הוא ציבור גדול... מאוד כועס על המפלגות החרדיות וגם על הימין... חלקו אולי יצביע למפלגות שלא יעברו וחלקו אולי יישאר בבית".

ד"ר טל אלוביץ' הציג זווית שונה על תמונת הגושים והציבור החרדי: "השותפות בין החרדים לשמאל היא שותפות ארוכת שנים... חייבים לדאוג לשוויון הזדמנויות... אבל הפתרונות האלה צריכים להיות ממלכתיים".

אלוביץ' הוסיף לגבי יחסי הכוחות: "הקואליציה הנוכחית לא יכולה להקים ממשלה, ויותר מזה – היא נמצאת במיעוט בקרב הציבור... גוש האופוזיציה באופן עקבי מחזיק את הרוב".

למצביע הימין חשובה הרפורמה המשפטית

הדיון באולפן התלהט סביב השאלה מה מגדיר כיום ימין ושמאל, הרפורמה במערכת המשפט והעמדות המדיניות.

יעקב וידר הסביר את סדר העדיפויות של מצביע הימין כיום: "מה שמוכרים לאנשים היום כימין הוא לא ימין... מה שחשוב למצביע ימין זה רפורמה משפטית. רפורמה זה לשנות את השיטה שבה יושבת מועצת חכמים בעיני עצמה וקובעת מעל החוק מה יהיה".

ד"ר טל אלוביץ' דחה את הטענות כלפי בית המשפט העליון והציג את המציאות המדינית: "במועצת החכמים הזאת יש חברי כנסת ושרים... אתמול השביעו שופטים חדשים והשר יריב לוין אפילו חתם על המינוי". בנוסף טען: "כנסת ישראל בהובלת הליכוד אישרה את תוכנית טראמפ... ובנקודה האחרונה יש נתיב למדינת לאום עבור הפלסטינים".

יעקב וידר השיב לגבי הניסיון ההיסטורי עם הרשות הפלסטינית: "הביאו את הרשות כמין פתרון... הפכו מחבלים לפרטנרים, וכשהם הגיעו פרצה האינתיפאדה השנייה... מתי זה הופסק? רק בזמן שאריק שרון עשה ב-2002 את מבצע חומת מגן". וידר הדגיש כי הרשות והחמאס הם "אויב ואויב".

הסערה סביב הסרט נז"א שזכה בפסטיבל ונציה

נושא מרכזי נוסף שגרר ויכוח נוקב היה הקרנת הסרט "נזק אגבי" בפסטיבל ונציה והתגובות בישראל.

ד"ר טל אלוביץ' יצא נגד התנהלות המדינה מול הסרט: "אני מסתכל על קמפיין היח"צ המפגר שמדינת ישראל עשתה לסרט הזה... מדינת ישראל הפכה את זה לאירוע הכי גדול... אם התגובה היא שהכל שקר מוחלט, איזה הצדקה יש לחקירת שב"כ?".

יעקב וידר תקף בחריפות את עמדת השמאל: "אנחנו חיים במדינה שסביבה לא מעט אויבים שרוצים להשמיד אותנו... וכל מה שהשמאל עושה זה לחפש את האשמה העצמית... במקום להילחם באויבים האמיתיים".

נתנאל איזק הביע מחאה תקיפה על התנהלות היוצרים בחו"ל: "עומד היהודון, סליחה על הביטוי, התורן שרוצה למצוא חן בעיני הפריץ ועומד שם על הבמה... ומוציא דיבת חיילי צה"ל בעולם" .

הביע מחאה תקיפה על התנהלות היוצרים בחו"ל: . יואלי הוסיף והזכיר כי ב-1941 זכתה בפסטיבל ונציה, באותו בניין ובאותו הפרס הבמאית הנאצית לני ריפנשטאהל על הסרט 'היהודי זיס', מה שהוביל ל'פתרון הסופי'.

סרטוני הציונות הדתית - יותר נזק מתועלת

בפינה "הטוב, הרע והמיותר" דנו המשתתפים בסרטון הפרסומת של מפלגת הציונות הדתית המציג את נציגי מערכת המשפט.

יעקב וידר הגיב לסרטון ואמר: "עניין של טעם... בסופו של דבר אנחנו עושים בימין הרבה פחות ממה שהשמאל עשה כל הארבע שנים האחרונות". וידר הוסיף על הצורך בשינוי במערכת: "המערכת הזאת חייבת לעבור שינוי עמוק ויסודי... לא יכול להיות שאין גוף במדינת ישראל שלא צריך לעבור רה-ארגון".

אריה יואלי ביקר את האסטרטגיה של הקמפיין: "הסרטון הזה הוא מתאים למצביעים של בן גביר... אתה מביא פה איזה רעיון אינטליגנטי ומשלב אותו עם סרטון וולגרי, ואז אתה מרחיק את הקהל שאותו רצית להביא".