בשעה טובה: כוכבת "המירוץ למיליון" התארסה לבן זוגה

בשורות משמחות: לי אברהמי, שזכתה ב"המירוץ למיליון" לצד אחותה אן, התארסה לבן זוגה גל רובין. אחרי שכבשה את המסך והגיעה ראשונה לקו הסיום, כעת היא יוצאת לדרך חדשה ומרגשת במיוחד.
מהמירוץ הגדול אל החופה
אברהמי פרצה לחיינו בעונה התשיעית של "המירוץ למיליון", שבה השתתפה יחד עם אחותה אן. השתיים הפכו לאחד הצמדים הבולטים והאהובים בעונה, ובסופה גם הצליחו לגבור על שאר המתמודדים ולזכות בפרס הגדול.
זמן קצר לאחר הזכייה נחשפה הזוגיות של לי עם רובין, איש עסקים מתל אביב – וכעת השניים עושים צעד נוסף ומרגש ביחסים והופכים למאורסים.
שיהיה במזל טוב!