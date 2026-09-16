בשעה טובה: כוכבת "המירוץ למיליון" התארסה לבן זוגה

אן ולי אברהמי ( צילום: המירוץ למיליון )

בשורות משמחות: לי אברהמי, שזכתה ב"המירוץ למיליון" לצד אחותה אן, התארסה לבן זוגה גל רובין. אחרי שכבשה את המסך והגיעה ראשונה לקו הסיום, כעת היא יוצאת לדרך חדשה ומרגשת במיוחד.