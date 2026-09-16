הפאדיחה של יאיא פינק

יאיא פינק ( Gili Yaari/Flash90 )

מועמד הדמוקרטים יאיא פינק, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב אמירתו של השר עמיחי אליהו, שטען "אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן, שיתגייס לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער".

יאיא הוסיף תמונת קריקטורה, המציגה מתגייסים ובלשכת הגיוס שואל אותם השר אליהו: "קפלניסט או כהניסט?", אלא שיאיא התבלבל וכתב: "אם הם מנצחים זאת התוכנית של מרדכי אליהו מעוצמה יהודית, כפי שחשף אתמול". הרב מרדכי אליהו, הוא סבו של עמיחי ונפטר לפני כ-16 שנים.

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‏אמש, התייחס השר אליהו לסערה סביבו ומסר: "אני מכיר היטב את המשמעות של ללבוש מדים ולצאת להגן על המדינה. אני יודע מה זה להסתער עם מאג שלצידך החברים מהקיבוץ , דתיים, חילונים , ספרדים אשכנזים כולם אחים.

‏מי שהיה בכנס יודע היטב שלא דיברתי על כל מי שהפגין בקפלן. דיברתי על כך שאין חובה (ואף לא יעיל) לגייס בכפיה את אותו קומץ קיצוני שקרא לסרבנות, איים שלא להתייצב למילואים ופירק את האמון בתוך החברה הישראלית ערב שבעה באוקטובר".