אזהרה חמורה של ארה"ב: "ערב הסעודית לא בטוחה"

השגרירות האמריקאית בריאד, יחד עם מחלקת המדינה (משרד החוץ) בבית הלבן, פרסמו אזהרה מסע חמורה לסעודיה וסביבתה בעקבות הלחימה נגד החות'ים.

השגרירות הודיעה כי רמת הסיכון במדינה עלתה משמעותית לאורך הימים האחרונים, והגיעה למצב בו לא מומלץ כלל לאזרחים אמריקאים לטוס אל המדינה או לשהות בה במידה והם אינם חייבים.

ממחלקת המדינה בבית הלבן נמסר כי יש "לשקול מחדש תוכניות במידה והיעד שלכם הוא ערב הסעודית". במחלקת המדינה הסבירו כי "הסכנה ממתקפות טילים, כלי טיס מתאבדים או ניסיונות פגיעה באזרחים או מתקנים אמריקאים גבוהה במיוחד".

על פי גורמים, רמת הסיכון בשגרירות עצמה הועלתה אל הגדרה של 'רמה 3' עם אבטחה מתוגברת ונוכחות מצומצמת של הצוות הדיפלומטי.