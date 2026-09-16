סרוגים
חדשות בעולם

אזהרה חמורה של ארה"ב: "ערב הסעודית לא בטוחה"

בעקבות הידרדרות המערכה כנגד המורדים החות'ים וחוסר ההצלחה הסעודי להתמודד עם מתקפות הטילים על שטחם, ארצות הברית פרסמה אזהרה חמורה לשוהים במדינה

12:48
תגובות
עקבו אחרינו ב -
((צילום: יונתן זינדל/פלאש90))

השגרירות האמריקאית בריאד, יחד עם מחלקת המדינה (משרד החוץ) בבית הלבן, פרסמו אזהרה מסע חמורה לסעודיה וסביבתה בעקבות הלחימה נגד החות'ים.

השגרירות הודיעה כי רמת הסיכון במדינה עלתה משמעותית לאורך הימים האחרונים, והגיעה למצב בו לא מומלץ כלל לאזרחים אמריקאים לטוס אל המדינה או לשהות בה במידה והם אינם חייבים.

ממחלקת המדינה בבית הלבן נמסר כי יש "לשקול מחדש תוכניות במידה והיעד שלכם הוא ערב הסעודית". במחלקת המדינה הסבירו כי "הסכנה ממתקפות טילים, כלי טיס מתאבדים או ניסיונות פגיעה באזרחים או מתקנים אמריקאים גבוהה במיוחד".

על פי גורמים, רמת הסיכון בשגרירות עצמה הועלתה אל הגדרה של 'רמה 3' עם אבטחה מתוגברת ונוכחות מצומצמת של הצוות הדיפלומטי.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו