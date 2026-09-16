אחרי שנשדדה במיליוני דולרים: זה הפיצוי המזערי שקיבלה קים קרדשיאן

קים קרדשיאן ( קים קרדשיאן (צילום: שאטרסטוק) )

כמעט עשר שנים אחרי שוד התכשיטים שעברה בפריז, קים קרדשיאן קיבלה מבית משפט בעיר פיצוי של אירו אחד בלבד. הסכום החריג לא נקבע משום שבית המשפט המעיט בחומרת המקרה - קרדשיאן עצמה ביקשה אירו אחד בלבד, כדי להדגיש שההליך מבחינתה עסק בהכרה ובאחריות ולא בכסף.

גם חברתה והסטייליסטית לשעבר סימון הרוש, שהייתה במקום בזמן האירוע, קיבלה אירו אחד. לאחר הפסיקה מסרו השתיים כי הן מודות למערכת המשפט הצרפתית על ההכרה בהן כקורבנות. "החוויה הייתה טראומטית מאוד, וההשפעה שלה נשארה איתנו", מסרו, והוסיפו כי ההחלטה אינה עוסקת בפיצוי אלא ב"אחריות ובהכרה".

קים קרדשיאן ( צילום: אינסטגרם )

השוד שהסעיר את העולם

השוד התרחש באוקטובר 2016, בזמן שקרדשיאן שהתה בפריז לרגל שבוע האופנה. שודדים חמושים חדרו למקום שבו התארחה, החזיקו אותה באיומי אקדח, קשרו אותה ונמלטו עם תכשיטים בשווי של יותר מ-6 מיליון דולר.

בין הפריטים שנגנבו הייתה טבעת האירוסים שלה, שהוערכה בכ-4 מיליון דולר. רוב התכשיטים, ובהם הטבעת, לא נמצאו עד היום.

קרדשיאן סיפרה לאורך השנים כי במהלך השוד הייתה משוכנעת שהיא עומדת למות. כשמסרה עדות במשפט הפלילי בפריז ב-2025, היא תיארה כיצד התפללה למען משפחתה בזמן שהאמינה שהשודדים עומדים לירות בה.

אירו אחד לקרדשיאן, יותר מ-100 אלף לעובד המלון

הסכום הסמלי בולט במיוחד בהשוואה לפיצויים שנפסקו לנפגעים אחרים. עובד קבלה שהיה במקום בליל השוד קיבל 109,516 אירו בעקבות הטראומה שחווה, ואילו המלון קיבל 50 אלף אירו.

הפסיקה מגיעה לאחר שבמאי 2025 הסתיים המשפט הפלילי בפרשה. שמונה מתוך עשרת הנאשמים הורשעו בעבירות הקשורות לשוד ושניים זוכו.

כמעט עשור אחרי אותו לילה בפריז, האירו היחיד שקיבלה קרדשיאן מסכם את המטרה שהציבה להליך: לא ניסיון לקבל בחזרה את שווי התכשיטים שנגנבו, אלא הכרה משפטית במה שעברה.