כוכבת "האח הגדול" נגד חתונות: "למה לעשות כזה סבל?"

קאמבק לאוסטרליה? יוצאת "האח הגדול", רפאלה, יצאה המתקפה חריפה ומפתיעה בחשבון האינסטגרם שלה נגד תרבות החתונות בישראל – ולא חסכה במילים קשות.

"בואו נדבר על התופעה של החתונות בארץ," אמרה הסלב הצעירה בסרטון שהעלתה, "למה חתן וכלה שמתחתנים עושים כזה פאקינג סבל? חצי מאיתנו בכלל לא רוצים ללכת. איזה עניין יש לעשות חתונה במרחק ארבע שעות נסיעה, באיזה מדבר בטיזנאבי? דוגרי, זה מעניין לאנשים את התחת".

רפאלה, שגדלה חלק מחייה באוסטרליה, שיתפה גם על ההלם התרבותי שחוותה כשהגיעה לאירוע הראשון שלה בארץ: "בחתונה הראשונה שלי בישראל אפילו לא ידעתי שצריך לשים צ'ק! זה לא דבר שעושים באוסטרליה. למה כולם חייבים להיות באירוע הזה בכלל?".

הסרטון התפשט במהירות ברשתות החברתיות ועורר סערה בין גולשים שהסכימו עם הכנות הדוגרית שלה, לבין כאלה שהאשימו אותה בחוסר פרגון ובפגיעה במסורת הישראלית.