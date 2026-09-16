שלמה פילבר מעריך: זה מספר המנדטים שהשמאל יקבל בבחירות

שלמה פילבר ( Yonatan Sindel / Flash90 )

שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, העריך היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', מה תהיה המפה הפוליטית רגע אחרי הבחירות.

בפתח דבריו אמר פילבר: "כבר פגשתי, בלי שמות, ראשי מפלגות מהצד השני של המפה הפוליטית שאמרו לי: 'הסוקר של ערוץ X או של ערוץ Y הראה לנו מספרים אחרים בתוך החדר ממה שהוא הראה למסך, והם היו לטובת הימין'. למשל בבחירות הקודמות הם אמרו: 'הראו לנו בתוך החדר שיש להם 61, אבל זה לא בא לידי ביטוי על המסך'. מהשנייה שהתחילה המחאה על הרפורמה ראינו נפילה של קרוב לעשרה מנדטים בכל הסקרים לגוש הימין. הם חזרו לקו ה-50 אחרי מבצע 'עם כלביא' ומאז הם מנסים לשמור עליו בכל דרך אפשרית. כשהליכוד עולה מורידים את סמוטריץ', כשסמוטריץ' עולה מורידים את החרדים וכו'. הם מצליחים לעשות שם וירטואוזיה מאוד יפה כדי לשמור על קו ה-50"

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עוד הוא הוסיף: "כל זה היה עד לפני שבוע-שבועיים. עכשיו מתחילה איזושהי התיישרות כי כנראה הם מבינים שאנחנו מתקרבים למאני-טיים, ואת ההתיישרות הזאת הם עושים בדרך מאוד אלגנטית. הם מורידים את גוש איזנקוט מ-60 לפני שבועיים ל-54 במכה אחת, ואת המנדטים האלה מעבירים כרגע להנדל-זליכה ווינטר.

בהמשך הם כנראה יתחילו להקטין אותם ולהעביר חלק מהם לגוש הימין. אני כמעט בטוח שהם לא יעברו את קו ה-60 בחיים, אבל הם יתקרבו ל-60 יותר במהלך השבועות הקרובים, להערכתי בעיקר ברגע האחרון".