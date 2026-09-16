צועדים לשלום? ההצהרה המפתיעה של נשיא לבנון

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, שוחח לפני זמן קצר עם כתבים בינלאומיים ונשמע אופטימי בהרבה משנשמע זמן רב. עאון הודיע כי מטרת המגעים מול ישראל היא מעבר לרק הפסקת אש והביע תקווה להגיע לשלום בין המדינות.

בסבב שיחות שניהל לאחרונה הנשיא הלבנוני, הביע עאון מחויבות עמוקה לשיחות עם ישראל, והסביר כי המטרה בהן היא הרבה מעבר לתועלת המיידית של הפסקת האש.

"לבנון רוצה להגיע להסכמות, ולהסכם, עם ישראל. אנחנו מעוניינים להגיע להסכמות שיסללו את הדרך לשלום" הסביר עאון.

בנוסף, הנשיא הלבנוני הביע את כוונתו לעמוד בתנאי המשא ומתן עם ישראל, והסביר כי ממשלת ומדינת לבנון מעוניינים באופן כנה להביא את כל הנשק במדינה תחת שליטת הממשלה הרשמית, לפרק את חיזבאללה ופועלת לגבש כוח בינלאומי חדש שישמר את פירוז דרום לבנון.