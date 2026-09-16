לפיד בקריאה נוספת לנתניהו: "יש לנו אפשרות חוקית לזה"

לפיד ונתניהו ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

העימות נמשך: ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום (רביעי) בקריאה נוספת לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לפתור את מחסור התקציב של צה"ל מבלי לפרוץ את תקציב המדינה. בדבריו טען כי אפשר להעביר תקציבים למערכת הביטחון בלי לפתוח את התקציב, אך המשיך להתעקש על ביטול הכספים הקואליציוניים לשם כך.

"אני שב וקורא לראש הממשלה נתניהו - יש לנו אפשרות חוקית לפתור את סוגיית המלאים המיידית של צה״ל בלי לפרוץ את התקציב ולהעלות מיסים" אמר לפיד. "בוא נכנס את הועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד ש״ח שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף". עוד הוסיף פנייה אישית לראש הממשלה: "במקום תעלולי בחירות פוליטיים זולים והעברת מיליארדים למשתמטים ולכספים קואליציוניים - בוא נטפל בביטחון ישראל".

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כזכור, ביום שני האחרון נתניהו ולפיד נפגשו לעדכון ביטחוני, במהלכו ראש הממשלה ביקש מלפיד לפתוח את חוק התקציב כדי כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. בלשכת לפיד אמרו כי ראש האופוזיציה תמך בבקשה - אך הציב תנאי למקור התקציבי, כשסירב לתמוך בהצעה מבלי לבטל את הכספים הקואליציוניים המועברים לחרדים.

"אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה״ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל" אמר לפיד לנתניהו בפגישתם. "במקום זה, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

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בליכוד טענו בתגובה כי "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון", כשדחו את הטענות שהציג והגדירו אותן "מופרכות ושקריות". לדבריהם, "כנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים. הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם".