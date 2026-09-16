כוכב הטלוויזיה ייכנס לכלא: היכן ירצה את המאסר ומתי?

דרמה משפטית בעולם הבידור: השחקן דן תורג'מן ייכנס בקרוב מאחורי סורג ובריח, לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשו מ-9 חודשי עבודות שירות ל-10 חודשי מאסר בפועל.

הפרשה החלה ב-2018, כאשר חקירת משטרה וניתוח חשבונות הבנק שלו חשפו כי בין השנים 2008–2017 השמיט תורג'מן מדיווחיו הכנסות של למעלה מ-3 מיליון שקלים. בחיפוש בביתו התגלו חוזים רבים בהם הוגדר כ"יזם בנייה" ביישוב בית אריה, לצד הכנסות נוספות משכירות בסך 576,000 שקלים שלא דווחו כחוק. כך על פי הפרסום של שמעון איפרגן באתר מאקו.

תורג'מן צפוי להתחיל את ריצוי עונשו ב-1.3.2027 בכלא חרמון או צלמון. נקודת האור היחידה מבחינתו בדיון הייתה הפחתה משמעותית בגובה הקנס – מ-200 אלף שקל ל-60 אלף שקל בלבד – מה שיחייב את המדינה להחזיר לו 140 אלף שקל.