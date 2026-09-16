גדי איזנקוט חוטף מכה נוספת

גדי איזנקוט ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ראש מועצת טובא־זנגרייה, מועיאד אל־הייב, הכחיש כי ראשי הרשויות הבדואיות שנפגשו עם יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הודיעו על תמיכתם בו לראשות הממשלה. עם זאת, הוא שב וטען כי במהלך הפגישה עלתה במפורש האפשרות לצרף את רע"ם לקואליציה עתידית בראשות איזנקוט.

בריאיון לתוכנית "היום הזה" עם מוחמד מג'אדלה וסנעא חמוד ברדיו אל־נאס, אמר אל־הייב כי ההודעה שפרסמה מפלגת ישר! לאחר הפגישה הייתה "לא מדויקת ומטעה". לדבריו, "לא הודענו על תמיכתנו בו", והפגישה נועדה לשמוע את חזונו הפוליטי של איזנקוט ולדון בסוגיות הנוגעות לחברה הערבית והבדואית. אל־הייב סיפר כי לאחר פרסום ההודעה פנה באופן אישי לעוזריו של איזנקוט והבהיר להם כי הנוסח שפורסם אינו משקף במדויק את מה שנאמר בפגישה. לדבריו, התשובה שקיבל הייתה כי ההודעה נוסחה על בסיס "פרשנות בין השורות". אל־הייב הדגיש כי במהלך הפגישה ביקש מגדי איזנקוט שאם יוטל עליו להרכיב את הממשלה הבאה, יושיט יד לרע"ם ויפעל לשלב אותה בקואליציה. לדבריו, איזנקוט הביע הסכמה לצורך בשילוב רע"ם ואף ציין כי מתקיימים מגעים מסוימים עם המפלגה בנוגע לאפשרות השתתפותה בממשלה עתידית.

עוד באותו נושא ליברמן בהצהרה דרמטית שפוגעת באיזנקוט יוסי בן עטר

מוקדם יותר היום, התייחס יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לסערה סביב הדיווח בחדשות 12, כי גדי איזנקוט הבטיח לנציגי רע"מ כי הם ייכנסו לממשלה הבאה.

ליברמן התייחס לכך בתקיפות ואמר: "Read my lips: לא תקום ממשלה עם רע"מ". במצב כזה, בו ליברמן שולל את האפשרות של הקמת ממשלה עם רע"מ, קשה להבין מהי תוכנית העבודה של איזנקוט, שהרי אין לו ממשלה בלי ליברמן.

קודם לכן, התייחס איזנקוט לדיווח והכחיש אותו לחלוטין: "שקר וכזב. הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר! בנושא ברורה וחד משמעית: שותפות בממשלה תתאפשר רק עם מפלגות שעומדות בשלושת עקרונות היסוד הידועים ומוכרים לציבור:

הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושירות לכל. כמו כן הדגשנו גם את העובדה שמפלגות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור אשר על מדינת ישראל החובה להשמידו, לא יהיו חלק בממשלה שנקים".