כשחושבים על בז נודד, מדובר בעוף הדורס המהיר ביותר בעולם - טייס מיומן שצולל באוויר במהירויות עצומות העולות על 300 קמ"ש. אבל גם היצורים החזקים והמרשימים ביותר בטבע זקוקים לפעמים לעזרה מאיתנו, האנושים.

בתחילת ספטמבר הגיעה נקבת בז נודד בוגרת לבית החולים לחיות בר בספארי רמת גן, לאחר שניר נדיבי, מתנדבת החי-בולנס, איתרה אותה שוכבת על גבה בצד הכביש באזור עכו. ככל הנראה, העוף המופלא נפגע כתוצאה מפגיעת רכב - תופעה שגובה מחיר כבד מחיות הבר בארץ.

צוות בית החולים קלט את הבז מיד לטיפול נמרץ. הבדיקות הראו פציעות בכפות הרגליים, פגיעה באזור החזה וחשד לשבר באגן ובמרפק. הווטרינרים המסורים העניקו לה טיפול תומך הכולל שיכוך כאבים, נוזלים וחבישה מיוחדת לכפות הרגליים כדי לשמור על החלמת הפצעים.

מין בסכנת הכחדה חמורה

בישראל מוגדר הבז הנודד כמין בסכנת הכחדה חמורה, עם אוכלוסייה מקננת מזערית המוערכת בפחות מ-50 פרטים בוגרים בלבד. בעבר הוא אף הוגדר כמין שנכחד באזורנו, ובשנים האחרונות נרשמה חזרה משמחת שלו לקינון בארץ. כל הצלה של בז נודד היא משמעותית ביותר להישרדות המין כולו.

עזרא חדד, פקח הסיירת הירוקה ברשות הטבע והגנים וחוקר הבזים, הסביר בעבר כי הבז האדום היה בעבר מהבזים הנפוצים בישראל, אך במאה ה-20 כמעט נכחד כמקנן בשל השימוש האינטנסיבי בחומרי הדברה. "בשנים האחרונות נראו סימני התאוששות של המין", ציין חדד.