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אייל ברקוביץ': "למה צריך כל כך הרבה חגים?!"

אייל ברקוביץ' עורר סערה לאחר ששאל מדוע צריך לחגוג כל כך הרבה חגים: "אחרי זה בוכים שאין כסף בכיס"

12:14
2 תגובות
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אייל ברקוביץ' ((צילום: פלאש 90))

המגיש אייל ברקוביץ' עורר סערה ברשת, לאחר ששאל בשידור חי: "אני לא מבין למה צריך כל כך הרבה חגים.. למה יש פעמיים ראש השנה? פעמיים סוכות?!"

עוד הוא אמר: "אחר כך בוכים פה על הפסדים כלכליים ושאין עבודה, למה לא עובדים פה בחודש הזה? אני אוהב חגים, אבל למה כל דבר פעמיים? אל תבכו אחר כך שאין כסף בכיס".

ברקוביץ' חטף על כך תגובות קשות, והיום (רביעי) הוא השיב למבקרים ברדיו 103fm: "כלכלית וביטחונית צריך לקצר את כל החגים, לא צריך חגים כל כך ארוכים. פה זה לא יכול להיות כי אנשים לא עובדים. לא אמרתי חלילה לבטל את החגים".

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