חברי הפרלמנט האירופי יחתמו: "אנטי ישראליות היא אנטישמיות"

התשובה להטלת הסנקציות באירופה כנגד יו"ש: בכנס מיוחד שייערך היום (רביעי) בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, בהשתתפות עשרות חברי פרלמנט אירופי ובכירי מפלגות הימין והשמרנים ביבשת, צפויה להתייצב סיעת "הפטריוטים" באופן רשמי לצד מדינת ישראל, נגד הסנקציות המוטלות על ישראל ועל ההתיישבות ביהודה ושומרון ונגד האנטישמיות המתגברת באירופה.

"הפטריוטים למען אירופה" היא הסיעה השלישית בגודלה בפרלמנט האירופי. הכנס בשטרסבורג נועד להציב עמדה אירופית ברורה: תמיכה בישראל, התנגדות לסנקציות ולחרמות נגד ההתיישבות ומאבק באנטישמיות.

בין המפלגות והמנהיגים המיוצגים בסיעה נמנים חברי הפרלמנט האירופי מטעם: ANO 2011, מפלגתו של ראש ממשלת צ'כיה אנדריי באביש, מפלגת פידס - מפלגתו של ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן, חברי הפרלמנט מטעם מפלגת החופש של חירט וילדרס מהולנד, מפלגת החירות האוסטרית, חברי פרלמנט ממפלגת האיחוד הלאומי של ג'ורדן ברדלה המוביל בבחירות לראשות ממשלת צרפת, ונציגים של מפלגות נוספות מרחבי אירופה.

במהלך הכנס צפויים לחתום נציגי המפלגות על אמנה המאמצת את עקרונות IHRA למאבק באנטישמיות ולהנצחת השואה. במסגרת האמנה נקבע, בין היתר, כי התקפה על מדינת ישראל יכולה להוות ביטוי לאנטישמיות מודרנית, וכן ישנה הכרה בפשעים שנעשו בשואה ובחובה להיאבק בהכחשתה ובעיוות זכרה. המהלך מקבל משמעות מיוחדת על רקע גל הסנקציות והצעדים נגד ישראל ונגד ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בכנס ישתתף ח"כ אריאל קלנר, יו"ר הוועדה לשיתוף פעולה עם הפרלמנט האירופי מטעם הכנסת. ראש מועצת שומרון יוסי דגן שלח נאום מצולם לבאי הכנס, וכך גם מיכאל קליינר נשיא בית הדין של הליכוד.

"האנטישמיות מתחילה ביהודים, אך לעולם אינה מסתיימת ביהודים" מסר קלנר לקראת הכנס. "יש אנטישמיות בימין הקיצוני ובשמאל הקיצוני, אך את האמת צריך לומר: הרוב המוחלט של התקיפות הפיזיות נגד יהודים כיום מתבצעות בשם האסלאם. וזהו האיום האמיתי על המערב כולו, כי זה מתחיל נגד היהודים, אך לא ייעצר שם".

לדבריו, "גם הסנקציות האחרונות שמטילות מדינות באירופה נגד יהודים ביהודה ושומרון הן אנטישמיות. כאשר נגד מדינת היהודים ונגד עם התנ״ך שחזר לארץ התנ״ך מופעלות סנקציות - זהו מוסר כפול, זו צביעות וזו אנטישמיות מודרנית".

"ישראל נמצאת בחזית המאבק בין הציוויליזציה לברבריות" סיכם קלנר. "אירופה צריכה לעמוד לצד מדינת ישראל גם מתוך מחויבות לאמת ולצדק, אבל גם כי אנחנו נלחמים את המאבק שלה עצמה".

מיכאל קליינר הוסיף כי "הסנקציות שמטילות 12 מדינות, ובריטניה בראשן, על יהודה ושומרון הן חרב פיפיות. מי שיסבלו מהן בעיקר הם עשרות אלפי פלסטינים שמתפרנסים מעבודה אצל יהודים בישראל וביהודה ושומרון. הדוגמה לכך היא ניסיון החרם על סודהסטרים: המפעל עבר לערבה ולא נפגע, אך 500 עובדים ערבים איבדו את פרנסתם ונאלצו לעבוד ברשות בשכר נמוך בהרבה. המפעלים לא ייסגרו, אבל הסנקציות עלולות לפגוע קשות בפרנסת העובדים".

דגן מסר לבאי הכנס: "בשם כל אזרחיי בשומרון - ערש התנ"ך ולב לבה של ארץ ישראל, בשם כל אזרחי ישראל, ובשם כל שותפי האמת ברחבי העולם - ברצוני להודות לכם. זוהי זכות עבורי לחלוק עמכם את הערכתנו, בייחוד בימים קשים אלו של מלחמה ברחבי העולם. אנו נלחמים יחדיו נגד אויב משותף: הקואליציה המוזרה שבין האסלאמיסטים הרדיקליים לבין הפרוגרסיבים הרדיקליים".

"אנו נלחמים כדי להגן על אירופה. אנו נלחמים כדי להגן על ישראל. אנו נלחמים כדי להגן על עתידה של התרבות המערבית כולה. אנו ניצבים יחד מול מתקפות הטרור הברבריות" הדגיש. "אנו ניצבים יחד מול המלחמה החדשה - מלחמת מסעות הדה-לגיטימציה ומלחמת השקרים. ויש בנו הכוח לנצח, כיוון שאנו מבינים עד כמה מלחמה זו קריטית לעתיד העולם כולו".