מגישת i24NEWS נפרדת: "החלטה לא פשוטה בכלל"

נווה דרומי, מגישת חדשות i24NEWS, הודיעה היום (רביעי) כי בחודשים הקרובים היא תיפרד מכסא המגישה של קבינט שישי, ותעבוד על תוכנית חדשה ב-i24NEWS. זה לא מיידי. היא תגיש את ״קבינט״ בחודשים הקרובים וכמובן בתקופת הבחירות. לאחריה, היא תעלה עם תוכנית חדשה.

בפוסט ארוך בחשבון הטוויטר שלה, כתב דרומי: "לפני שנתיים קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. להיות חלק מוביל ובלתי נפרד מהמהפכה התקשורתית. להחליף את מדורת השבט הישנה שאבד עליה הכלח. לתת למגזר הגדול ביותר בישראל - הציבור המסורתי, ציוני, אוהב ישראל והשבת מהדורת שישי שמדברת את הערכים שלא היו בשישי.

דווקא השייכות האישית למגזר הזה היא שעמדה במרכז האתגרים שלי בשנתיים האחרונות - האתגר בין המשפחה לעבודה, על אחת כמה וכמה ביום שישי וכשחיי מתנהלים בין המרכז לצפון הרחוק. התנהלתי בתוך המאבק הפנימי הזה, עד שלפני כמה חודשים הרגשתי שעד כמה שאפשר - אני בשלה לקבל החלטה.

‏בשיחות שקיימתי עם משה הרוש העורך של קבינט שישי ועם ישראל טויטו מנהל הערוץ, הודעתי להם שלא אוכל להמשיך בקבינט שישי עוד הרבה זמן. בעצה משותפת החלטנו שנמשיך עד תקופת הבחירות, מהגורליות שהיו פה ולאחריהן, אפנה את המשבצת של מגישת קבינט שישי".

עוד היא כתבה: "זכיתי להיות המגישה הראשונה של קבינט, המהדורה ששברה את השוק של ערב שבת. שמביאה מדי שישי את הכתבות הכי מעניינות ויצירתיות. שמגישה את עם ישראל על יופיו, מורכבותו והצבעוניות שלו.

ולמרות שהרגולציה לא מאפשרת שנהיה על המסכים של כל בית בישראל (עד שיעבור חוק התקשורת) ומול מהדורות ותיקות של עשרות שנים, הצלחנו למצב את עצמנו כמהדורה השניה הנצפית ביותר בערב שישי ואין לי ספק שבהובלתו של הרוש כעורך ושל טויטו כמנהל הערוץ היא עוד תהיה הראשונה. זה עניין של זמן.

אני מודה לישראל על הבחירה בי אי אז לפני יותר משנתיים והאמון מאז, לרונית גנון-עמית על האוזן הקשבת, לפרנק מלול על המסע המשותף, לעידו איינבינדר הסמנכ״ל על הליווי המקצועי והחברות".