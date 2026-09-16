הראפר והזמר היהודי-קנדי דרייק ממשיך לעורר סערה בקרב קהל המעריצים שלו ובקרב הקהילה היהודית. הפעם, בסרט החדש שלו בשם FOMO, שילב דרייק קטע משיר שטרם יצא לאור, ובו נשמעת הקריאה "Pray for Gaza" - "התפללו למען עזה". הקטע מופיע בסביבות הדקה ה-17:47 של הסרט, ומיד עורר תגובות סוערות ברשתות החברתיות.

דרייק, שגדל בקהילה היהודית בטורונטו ואף חגג את טקס בר המצווה שלו בגיל 31 בחגיגה ראוותנית, נמצא בעין הסערה כבר מאז פרוץ המלחמה בין ישראל לחמאס. רבים מקרב הקהילה היהודית ציפו ממנו לגנות את פעולות הטרור של חמאס, אך הוא בחר שלא להתייחס בפומבי לאירועים - דבר שעורר ביקורת חריפה.

כעת, עם פרסום הסרט החדש והקטע המעורר מחלוקת, נראה כי דרייק בחר לבטא את עמדתו בצורה עקיפה. השילוב של הקריאה "Pray for Gaza" בסרט מעלה שאלות רבות לגבי הכוונות שלו ולגבי הקשר שלו לקהילה היהודית שבה גדל.

זו אינה הפעם הראשונה שדרייק נקשר לקריאה להפסקת אש בעזה. באוקטובר 2023, כחודש לאחר פרוץ המלחמה, הוא היה בין החותמים על מכתב פתוח של ארגון Artists4Ceasefire. המכתב, שעליו חתמו עשרות אמנים, שחקנים ומוזיקאים בולטים, פנה לנשיא ארה"ב דאז ג'ו ביידן ולקונגרס בדרישה לפעול להפסקת אש ולהפחתת ההסלמה בעזה ובישראל.

"אנחנו צופים בזוועות ובמוות בישראל ופלסטין. אנו מבקשים שאתה, כנשיא ארצות הברית, תקרא להפסקת אש בישראל ועזה לפני שעוד חיים יאבדו", נכתב במכתב. בין החותמים הנוספים היו אדם למברט, אנדרו גרפילד, בלה חדיד, בן אפלק, בראדלי קופר ואחרים.

אביו של דרייק, דניס גרהאם, ניסה אז להגן על החלטתו של בנו שלא להתייחס באופן ישיר למלחמה. בראיון לאתר TMZ הוא הסביר: "אם אתה אומר משהו על הצד ההוא, יבקרו אותך. אם אתה אומר משהו על הצד השני, יבקרו אותך. אז עדיף להישאר מחוץ לזה".

עם זאת, נראה כי דרייק בחר שלא להישאר מחוץ לזה לחלוטין. השילוב של הקטע בסרט החדש מעיד על כך שהוא בחר לבטא את עמדתו, גם אם בצורה שאינה ישירה לחלוטין. הקהילה היהודית, שציפתה ממנו לגינוי ברור של חמאס, מוצאת את עצמה מאוכזבת בחירתו.

דרייק, שנחשב לאחד הראפרים המצליחים בעולם, ידוע בקשריו לקהילה היהודית. הוא גדל בטורונטו בקהילה יהודית פעילה, ולאורך השנים הזכיר לא אחת את השורשים היהודיים שלו. החלטתו לשלב את הקטע המעורר מחלוקת בסרט החדש מעוררת שאלות רבות לגבי הזהות שלו ולגבי הקשר שלו לקהילה.

בינתיים, הסרט FOMO ממשיך לעורר תגובות סוערות ברשתות החברתיות. חלק מהמעריצים מגנים את דרייק על הבחירה שלו, בעוד אחרים מגינים עליו ומציינים כי הוא רק מבטא את דעתו האישית. כך או כך, נראה כי דרייק ממשיך להיות דמות שנויה במחלוקת, במיוחד כשמדובר בנושאים פוליטיים רגישים.