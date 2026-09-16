השר מהליכוד מאיים בתביעה נגד איזנקוט: "יש לך 48 שעות"

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

שר התקשורת ד״ר שלמה קרעי שיגר באמצעות עו״ד אביחי חג׳בי מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים למפלגת ״ישר! עם איזנקוט״, בעקבות הקמפיין שבו נטען כי קרעי ״ברח ברכב משוריין ב־7.10״.

על פי הודעת השר קרעי, במכתב מוצגות העובדות המתועדות: בבוקר הטבח קרעי שהה בביתו בזמרת שבעוטף עזה עם רעייתו ושמונת ילדיו, ביקש מרבש״צ היישוב להצטרף ללחימה, ולא ״ברח״ או פונה מהיישוב. כשנקרא למלא את חובתו כחבר הממשלה, הודיע ללא היסוס כי יגיע לישיבת הממשלה למרות הטרור וסכנת החיים שבדרך. לאחר שנדרש על ידי גורמי הביטחון שלא לצאת עד להגעת רכב מאובטח, נשמע להנחיות ויצא בשעה 16:00 לישיבת הממשלה שבה הוכרזה המלחמה. לאחר הישיבה שב לביתו בעוטף וניהל משם את חמ״ל משרד התקשורת. ארבעה ימים לאחר מכן התפנה מהיישוב בהנחיית גורמי הבטחון.

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מפלגת איזנקוט נדרשה להסיר את הפרסום ולפרסם התנצלות והבהרה בתוך 48 שעות, בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

השר קרעי: ״אפשר להתווכח, אפשר לבקר ואפשר לנהל קמפיין פוליטי חריף. אי אפשר להשתמש ביום הטבח הנורא כדי להעליל עלילות שקריות. בזמן שמשפחתי ושכניי היו תחת מתקפת מחבלים, ביקשתי לצאת להילחם, וכשנקראתי למלא את חובתי כשר בממשלת ישראל, יצאתי לישיבת הממשלה על פי הנחיות גורמי הביטחון. לאחר הכרזת המלחמה בישיבה הגורלית חזרתי הביתה לעוטף ונהלתי משם את חמ״ל משרד התקשורת. מי שהופך את היום הנורא הזה לעלילת שקר לצורכי קמפיין פוליטי, יתן על כך את הדין".