ליברמן בהצהרה דרמטית שפוגעת באיזנקוט

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התיחס היום (רביעי) לסערה סביב הדיווח בחדשות 12, כי גדי איזנקוט הבטיח לנציגי רע"מ כי הם ייכנסו לממשלה הבאה.

ליברמן התייחס לכך בתקיפות ואמר: "Read my lips: לא תקום ממשלה עם רע"מ". במצב כזה, בו ליברמן שולל את האפשרות של הקמת ממשלה עם רע"מ, קשה להבין מהי תוכנית העבודה של איזנקוט, שהרי אין לו ממשלה בלי ליברמן.

מוקדם יותר היום, התייחס איזנקוט לדיווח והכחיש אותו לחלוטין: "שקר וכזב. הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר! בנושא ברורה וחד משמעית: שותפות בממשלה תתאפשר רק עם מפלגות שעומדות בשלושת עקרונות היסוד הידועים ומוכרים לציבור:

הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושירות לכל. כמו כן הדגשנו גם את העובדה שמפלגות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור אשר על מדינת ישראל החובה להשמידו, לא יהיו חלק בממשלה שנקים".