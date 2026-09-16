לווינים רוסים: סוד המתקפה הקשה על ארה"ב נחשף

רשת CNN האמריקאית חושפת בדיווח עיתונאי כי רוסיה עומדת מאחורי גל תקיפות מדויק במיוחד על בסיסים אמריקאים על ידי איראן בעזרת מודיעין לווייני.

על פי הדיווח, התגלה כי לפני תקיפה מדויקת וקשה במיוחד של איראן על בסיס אמריקאי בערב הסעודית, תקיפה מדויקת בטילים בליסטיים שגרמה נזק רב לציוד וכלי טיס, לפחות 14 לוויינים רוסיים עקבו אחרי הבסיס במשך ימים והזינו את המידע ישירות לאיראנים.

במשך יומיים לפני התקיפה, 14 לווינים צבאיים רוסיים נעו במסלול מדויק שאפשר מעקב כמעט סביב השעון על הבסיס, תנועת הכוחות, מיקום מצבורי הנשק ועוד מידע מודיעיני רב, שעל פי גורמים ביטחוניים בכירים היה אחד מהדברים שאפשר לאיראן לבצע תקיפה כה מדויקת.

אותם דיווחים מספרים כי ציוד רב נפגע בתקיפה, כולל מטוסי זיהוי ומודיעין מתקדמים אשר משמשים את הצי האמריקאי בזמן מלחמה.