חגי לובר זועק בכאב: זו הסיבה שהבן שלי נהרג

חגי לובר, אביו של סמ"ר יונתן לובר ז"ל, התייחס היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' לסערה סביב הסרט נז"א.

"אני חושב שהקושי הגדול עם הסרט או עם הטענות האלה בכלל, זה שמראש מכניסים אותך למגרש שאומר שחיילי צה"ל צריכים להסתכן בשביל שייהרגו פחות אזרחים של האויב, או אפילו מחבלים של האויב, בשביל שלא ייהרסו בתים", אמר לובר.

עוד הוא הוסיף בכאב: "אני, שהבן שלי נהרג בגלל פעולה נקודתית, בגלל ששלחו אותם להילחם, וכך גם מורה התחקיר, שלחו אותם לפעולה כירורגית בתוך בתים ובתוך סמטאות, וירו עליו מבתים גבוהים שולטים, שאחר כך כמובן פוצצו את הבתים האלה.

אין לי שום טענה, ולא צל צילה של טענה, כלפי המפקדים הישירים של יונתן. הם פעלו בחדות, בנחרצות, במקצועיות והגנו על החיים של הבן שלי ועל החיים של כולם בצורה המיטבית. אבל זה הכלים שנתנו להם. אלו היו המשימות".

לסיום הוא אמר: "הבן שלי הוא הנזק האגבי להחלטות האומללות האלה. אסור באיסור חמור היה להיכנס לשם מבלי לשטח קודם כל את כל הסביבה. אנחנו משפחה שכולה, אנחנו בוכים כל יום. הילדים של יונתן גדלים בלי האבא הביולוגי שלהם... את הנזק הזה היה אפשר למנוע".