מכה לש"ס: בג"ץ הכריע שהכנס לזכר הרב עובדיה יוסף - לא יתקיים

שופטי בג"ץ דנו הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה בשבוע שעבר תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

בפתח הדיון השופטים העירו כי הדיון בעתירה התייתר לאור הודעת משרד הדתות על ביטול האירוע. מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן הציג את עמדתו בפני השופטים וטען כי אין אפשרות לקיים את הכנס בעוד שבועיים או שלושה שבועות.

בסופו של הדיון, הודיעו השופטים על דחיית העתירה והסבירו כי מדובר בעתירה תיאורטית לאחר שהאירוע כבר בוטל. הם הדגישו כי מדובר בהחלטה נקודתית על האירוע בבנייני האומה.

עורך הדין גיא בוסי, המייצג את תנועת ש"ס, אמר בדיון כי "היועצת המשפטית יצאה במסע צלב והשמדת מורשתו של מרן", השופט מיהר לעצור אותו ואמר כי "זה מיותר לחלוטין".