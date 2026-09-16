המצטרפת החדשה לוינטר חושפת את הבטחת טראמפ

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

נטעלי שם טוב, ממפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, התראיינה היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' וחשפה: "כשעופר וינטר זומן לשר ישראל כץ כדי לעמוד בראש מנהלת ההגירה, הוא שמע ממנו באופן מפורש שיש לנו צ'ק פתוח מהנשיא טראמפ... אבל זה עוד לא קרה ולנו מסבירים שזה לא יכול לקרות..."

שרון גל הקשה ואמר לה, שאולי זה קשור לזה שהחיים הם יותר מורכבים מסיסמאות בחירות. שם טוב השיבה לו: "החיים הם בהחלט יותר מורכבים, אבל אתה צריך להגיד לאנשים שהם פוליטיקאים כבר עשרים שנה מימין ומשמאל, וכל היום מסבירים לי למה אי אפשר. אי אפשר לעשות רפורמה משפטית, אי אפשר לבצע הגירה מרצון, אי אפשר להעביר חוק גיוס כי החרדים לא רוצים... אפשר וצריך".

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מוקדם יותר היום, וינטר הגיב להודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ נגדו, כשבדבריו חשף כי כ"ץ הציע לו להקים מנהלת הגירה במהלך המלחמה בעזה.

"בוקר טוב השר כ"ץ. הרבה מאוד הישגים היו ויש במלחמה הזו. הכרעה אין. הגירה מרצון אין" אמר וינטר. "קראת לי להקים את מנהלת ההגירה. זה התפקיד היחיד שהוצע לי, והסכמתי לו ישר. כי באמת האמנתי ואני מאמין שאין הכרעה בלי הגירה מרצון. אבל, דרשתי סמכויות, אמיתיות. הגשתי לך תוכנית מפורטת כיצד יש לבצע. ברחת".

וינטר המשיך ותקף את כ"ץ: "מנהלת הקמת, הגירה לא עשית ואפילו לא התחלת. היה לך צ'ק פתוח מהממשל האמריקאי וזרקת אותו לפח".

"בינתיים, לצד ההישגים, אתה בונה מגנומטרים כדי לתספק את חמאס" הוסיף. "אתה מעביר מאות רבות של משאיות אספקה לחמאס כל יום. אותו חמאס שרצח וטבח ואנס אותנו בשבעה באוקטובר".

"אדוני שר הביטחון, שלוש שנים אחרי ה-7 באוקטובר ועדיין לא נתת את ההנחייה לחסל את חמאס? יש מחבלים חיים בעזה שאנסו ורצחו בתוך מדינת ישראל ואתה מתגאה שצהל ערוך?" שאל בסיכום. "הגיע הזמן לצאת מהקונספציה ולהכריע".